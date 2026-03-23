Trump coloca una estatua de Cristóbal Colón cerca de la Casa Blanca

Esta foto proporcionada por Will Hemsley muestra una estatua de Cristóbal Colón ante el Edificio Eisenhower de Oficinas Ejecutivas en Washington, el domingo 22 de marzo de 2026. (Will Hemsley via AP) AP

La estatua es una réplica de otra que fue arrojada al puerto de Baltimore en 2020 durante el primer mandato de Trump, en un momento de protestas en todo el país contra el racismo institucional.

Trump respalda una visión tradicional de Colón como líder de la misión de 1492, considerada el inicio no oficial de la colonización europea en América y del desarrollo del orden económico y político moderno. Pero en los últimos años, Colón también ha sido señalado como un ejemplo principal de la conquista de Europa occidental del Nuevo Mundo, de sus recursos y de sus pueblos originarios.

“En esta Casa Blanca, Cristóbal Colón es un héroe, y el presidente Trump se asegurará de que sea reconocido como tal por generaciones”, publicó en X la Casa Blanca.

John Pica, cabildero de Maryland y presidente de Italian American Organizations United, que es propietaria de la estatua y aceptó prestarla al gobierno federal para su colocación en o cerca de la Casa Blanca, comentó: “Estamos encantados de que la estatua haya encontrado un lugar donde pueda brillar en paz y estar protegida”.

La estatua, hecha en su mayor parte de mármol, fue creada por Will Hemsley, un escultor radicado en Centreville, en la Costa Oriental de Maryland.

La estatua original fue derribada por manifestantes el 4 de julio de 2020 y arrojada al Inner Harbor de Baltimore dentro de la oleada de indignación por la muerte de George Floyd a manos de la policía. Fue una de muchas estatuas de Colón que fueron vandalizadas aproximadamente en la misma época, y los manifestantes afirmaban que el explorador italiano era responsable del genocidio y la explotación de los pueblos originarios en América.

En los últimos años, algunas personas, instituciones y entidades gubernamentales han reemplazado el Día de Colón por el reconocimiento del Día de los Pueblos Indígenas. El presidente Joe Biden se convirtió en 2021 en el primer presidente de Estados Unidos en conmemorar el Día de los Pueblos Indígenas con una proclamación.

Trump rechaza el cambio de parecer sobre la figura de Colón y lo atribuye a “incendiarios de izquierda” que, según él, tergiversan la historia y distorsionan la memoria colectiva de los estadounidenses. “Estoy devolviendo el Día de Colón de entre las cenizas”, declaró en abril pasado. Haciéndose eco de su retórica de campaña de 2024, se quejó de que “los demócratas hicieron todo lo posible para destruir a Cristóbal Colón, su reputación y a todos los italianos que lo quieren tanto”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP