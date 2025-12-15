Trump arremete contra Rob Reiner en publicación incendiaria tras su asesinato

El presidente Donald Trump habla con periodistas mientras parte del jardín sur de la Casa Blanca, el sábado 13 de diciembre de 2025, en Washington, camino a Baltimore para asistir al partido de fútbol entre el Ejército y la Marina. (Foto AP/Jose Luis Magana) AP

La declaración, incluso para los estándares de Trump, fue un comentario impactante que se produjo mientras la policía aún investigaba las muertes del querido director y su esposa como un aparente homicidio. La pareja fue encontrada muerta en su casa el domingo en Los Ángeles. Los investigadores creen que sufrieron heridas de arma blanca y el hijo de la pareja, Nick Reiner, estaba bajo custodia policial el lunes por la mañana.

Trump tiene un largo historial de comentarios incendiarios, pero sus declaraciones en una publicación en redes sociales fueron un drástico alejamiento del papel que típicamente desempeñan los presidentes al ofrecer un mensaje de consuelo o tributo ante la muerte de una figura pública. Su mensaje también dejó al descubierto la falta de disposición de Trump para elevarse por encima de las quejas políticas en momentos de crisis.

Trump, en una publicación en su red social, dijo que Reiner y su esposa fueron asesinados "supuestamente debido a la ira que causó en otros a través de su masiva, inquebrantable e incurable aflicción con una enfermedad mental conocida como SÍNDROME DE OBSESIÓN CON TRUMP".

Dijo que Reiner "era conocido por volver locas a las personas con su obsesión desenfrenada por el presidente Donald J. Trump, y su paranoia obvia alcanzando nuevas alturas a medida que la Administración Trump superaba todas las metas y expectativas de grandeza".

El representante republicano de Kentucky, Thomas Massie, quien ha desafiado gran parte del acuerdo unánime de su partido con el presidente, criticó a Trump por el comentario.

"Independientemente de cómo te sintieras acerca de Rob Reiner, este es un discurso inapropiado e irrespetuoso sobre un hombre que acaba de ser brutalmente asesinado", escribió Massie en una publicación en X. "¿Supongo que mis colegas republicanos electos, el vicepresidente y el personal de la Casa Blanca simplemente lo ignorarán porque tienen miedo? Desafío a cualquiera a defenderlo."

La representante Marjorie Taylor Greene, una republicana de Georgia a quien Trump calificó de "traidora" por no estar de acuerdo con él, respondió al mensaje de Trump diciendo: "Esta es una tragedia familiar, no se trata de política o enemigos políticos".

Reiner fue uno de los demócratas más activos en la industria cinematográfica, hacía campaña regularmente en favor de causas liberales y organizaba recaudaciones de fondos. Fue un crítico vocal de Trump, llamándolo en una entrevista de 2017 con Variety "mentalmente incapaz" de ser presidente y "el ser humano menos calificado para asumir la presidencia de Estados Unidos".

El mensaje insensible fue el más reciente ejemplo del prisma implacable de Trump a través del cual ve a aquellos que percibe como enemigos.

Hizo de la retribución contra enemigos políticos un enfoque principal de su campaña para la Casa Blanca el año pasado. Y en el pasado ha hecho burla de la violencia cuando ha recaído sobre aquellos del otro lado del espectro político.

Cuando el esposo de Nancy Pelosi, Paul Pelosi, fue atacado por un intruso que buscaba a la expresidenta de la Cámara en la casa de la familia en San Francisco en 2022 y fue golpeado en la cabeza con un martillo, Trump luego se burló del ataque.

Eso a pesar de sus comentarios tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk a principios de este año. Trump dijo que el asesinato de Kirk fue "la trágica consecuencia de demonizar a aquellos con quienes no estás de acuerdo".

Su administración luego buscó consecuencias para las personas que criticaron a Kirk o celebraron su asesinato.

Cuando Trump habló en el funeral de Kirk, utilizó sus comentarios para subrayar cómo ve a sus adversarios.

"Odio a mi oponente", dijo el presidente.

FUENTE: AP