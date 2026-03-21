Trump amenaza con desplegar al ICE en aeropuertos desde el lunes si no hay acuerdo con demócratas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con reporteros antes de viajar en el Marine One desde el Jardín Sur de la Casa Blanca, el viernes 20 de marzo de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon) AP

En un par de publicaciones en redes sociales, Trump primero amenazó y luego indicó que había hecho planes para desplegar a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en los aeropuertos si continúa el estancamiento en el Congreso. Hizo el anuncio mientras un cierre parcial del gobierno provoca largas filas para pasar por los controles en algunos de los aeropuertos más grandes del país.

El presidente republicano sugirió que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llevarían la ofensiva del gobierno contra la inmigración a los aeropuertos del país, y prometió arrestar a “todos los inmigrantes ilegales”.

“Espero desplegar al ICE el lunes, y ya les he dicho: ‘PREPÁRENSE’. ¡NO MÁS ESPERAS, NO MÁS JUEGOS!”, escribió Trump, mientras pasaba el fin de semana en Florida.

La medida parece un esfuerzo deliberado por ampliar el tipo de control migratorio que se ha convertido en un punto de fricción en el Congreso. Los demócratas prometieron oponerse a la financiación del Departamento de Seguridad Nacional a menos que se hicieran cambios tras una operación en Minnesota que derivó en los tiroteos mortales de dos manifestantes. Entre otras medidas, los demócratas piden una mejor identificación para los agentes federales del orden, un nuevo código de conducta para esas agencias y un mayor uso de órdenes judiciales.

La operación en Minnesota estuvo vinculada en parte a denuncias de fraude relacionadas con residentes somalíes. Trump dijo el sábado que los agentes del ICE enviados a los aeropuertos se centrarían en arrestar a inmigrantes de Somalia que se encuentran en Estados Unidos de manera ilegal. Al reiterar sus críticas a los somalíes, sostuvo que “destruyeron por completo” Minnesota.

“Si los demócratas no permiten una seguridad justa y adecuada en nuestros aeropuertos y en otros lugares de nuestro país, el ICE hará el trabajo mejor que lo que nunca se ha hecho”, afirmó.

En sus publicaciones, el mandatario no dio más detalles sobre cómo el ICE asumiría una función en la seguridad aeroportuaria y qué implicaría para la Administración de Seguridad en el Transporte, que revisa a los pasajeros y el equipaje en busca de artículos peligrosos.

La gran mayoría de los empleados de la TSA son considerados esenciales y continúan trabajando durante la interrupción de la financiación, pero lo hacen sin cobrar. Las tasas de ausentismo han aumentado en algunos aeropuertos, y el Departamento de Seguridad Nacional dijo que al menos 376 han renunciado desde que comenzó el cierre parcial el 14 de febrero.

El sábado, en una inusual sesión de fin de semana, el Senado rechazó una moción de los demócratas para considerar una legislación que reabra la TSA y pague a los trabajadores, que no han recibido sus salarios. Los republicanos sostienen que necesitan financiar todas las áreas del Departamento de Seguridad Nacional, no solo algunas. Un proyecto de ley para financiar el departamento del Gabinete no logró avanzar en el Senado el viernes.

Sin embargo, hubo señales de avance con la reanudación, en los últimos días, de las conversaciones entre los demócratas y la Casa Blanca. Los senadores republicanos y demócratas tenían previsto reunirse el sábado a puerta cerrada por tercer día consecutivo con funcionarios de la Casa Blanca, mientras el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, hablaba de “conversaciones productivas”.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, legislador republicano de Dakota del Sur, instó al grupo bipartidista a actuar con rapidez. Ha dicho repetidamente que los demócratas y la Casa Blanca deben encontrar un punto de acuerdo mientras crecen las filas en los aeropuertos.

“Si ese grupo que se reúne no puede encontrar una solución muy rápido, las cosas van a empeorar y empeorar”, advirtió Thune el sábado.

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La periodista de The Associated Press Mary Clare Jalonick en Washington contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP