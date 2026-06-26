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Trump amenaza con arancel de 100% a importaciones europeas si gravan servicios digitales

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump amenazó el viernes con imponer un arancel de 100% a las importaciones procedentes de cualquier país que aplique un impuesto a los servicios digitales de empresas de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump da un discurso en una cena del Rose Garden Club con agricultores, en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, el jueves 25 de junio de 2026, en Washington. (Foto AP/Jacquelyn Martin)
El presidente Donald Trump da un discurso en una cena del Rose Garden Club con agricultores, en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, el jueves 25 de junio de 2026, en Washington. (Foto AP/Jacquelyn Martin) AP

En una publicación en redes sociales, Trump arremetió contra países europeos que, afirmó, están debatiendo la implementación “inminente” de impuestos a empresas estadounidenses.

“Por favor, que esta declaración sirva para dejar constancia de que a cualquier país que imponga un impuesto de este tipo se le aplicará de inmediato un ARANCEL del 100% a todos y cada uno de los bienes enviados a los Estados Unidos”, escribió Trump.

Añadió que el nuevo arancel prevalecerá sobre cualquier acuerdo comercial negociado previamente. Trump agregó que la sanción se aplicará a cualquier país que imponga un impuesto de ese tipo, pero en su publicación señaló específicamente a naciones europeas.

Trump ha rechazado en repetidas ocasiones los esfuerzos extranjeros por gravar o regular a los gigantes tecnológicos estadounidenses. El año pasado amenazó con nuevos aranceles a cualquier país que diera ese paso. Una publicación de agosto pasado indicó que los impuestos digitales y la regulación “están diseñados para perjudicar o discriminar a la tecnología estadounidense”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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