Cubanos en Cancún son procesados por vender marihuana en Facebook; juez ordena prisión preventiva en México ya

Cuatro ciudadanos cubanos fueron vinculados a proceso en Quintana Roo por su presunta participación en la venta y distribución de cannabis mediante redes sociales. La Fiscalía investiga además posibles vínculos con robos y extorsiones en zonas turísticas de Cancún.

Cuatro ciudadanos cubanos fueron vinculados a proceso en Cancún, Quintana Roo, por su presunta participación en delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.

Los imputados fueron identificados como Edilberto “N”, Nicolás “N”, Pablo “N” y Hans “N” , quienes fueron detenidos en el Boulevard Puerto Cancún durante un operativo derivado de investigaciones de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo.

Tras analizar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, un juez de control consideró que existían elementos suficientes para iniciar formalmente el proceso penal contra los cuatro acusados.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, los cuatro hombres presuntamente utilizaban plataformas digitales, principalmente Facebook , para contactar compradores, coordinar entregas y comercializar cannabis en Cancún.

Las autoridades sostienen que esta modalidad permite a redes de narcomenudeo operar con mayor discreción, captar clientes mediante mensajes privados y concretar entregas sin depender de puntos fijos de venta.

El uso de redes sociales en delitos de narcomenudeo se ha convertido en una preocupación creciente para las autoridades mexicanas, especialmente en zonas turísticas con alta movilidad de residentes, visitantes y trabajadores.

Los cargos contra Edilberto, Nicolás, Pablo y Hans

La autoridad judicial determinó vincular a proceso a Edilberto “N” y Nicolás “N” por el presunto delito de suministro de cannabis sativa L.

En el caso de Pablo “N” y Hans “N”, ambos fueron procesados por posesión del mismo estupefaciente con fines de suministro.

La vinculación a proceso no equivale a una condena. Significa que el juez autorizó continuar la investigación penal bajo supervisión judicial, mientras la Fiscalía intenta demostrar la responsabilidad de los imputados.

Prisión preventiva justificada

Como medida cautelar, el juez ordenó prisión preventiva justificada contra los cuatro acusados, por lo que permanecerán privados de libertad mientras avanza el proceso.

La Fiscalía deberá completar la investigación complementaria y presentar los elementos necesarios para sostener la acusación ante el tribunal.

Hasta que exista una sentencia firme, los cuatro imputados deben ser considerados inocentes conforme al principio de presunción de inocencia.

Qué penas podrían enfrentar en México

Las sanciones por narcomenudeo en México están reguladas principalmente por la Ley General de Salud.

Para casos de suministro o comercialización de narcóticos en cantidades comprendidas dentro de los límites establecidos para narcomenudeo, la ley contempla penas que pueden ir de cuatro a ocho años de prisión, además de multas.

Esa podría ser la situación de Edilberto y Nicolás si fueran declarados culpables por suministro de cannabis.

Para la posesión de drogas con fines de venta o suministro, las penas pueden oscilar entre tres y seis años de cárcel, además de sanciones económicas. Ese rango podría aplicar a Pablo y Hans en caso de una sentencia condenatoria.

La pena final dependerá de las pruebas, la cantidad incautada, las circunstancias del caso y la conducta que logre acreditar la Fiscalía.

Investigan posibles vínculos con robos y extorsiones

Las primeras indagatorias también apuntan a posibles vínculos de los acusados con otros delitos, entre ellos robos y extorsiones mediante el llamado cobro de piso.

Según los reportes, esas líneas de investigación estarían relacionadas principalmente con áreas de actividad económica en la Zona Hotelera de Cancún.

No obstante, esas sospechas continúan bajo investigación y no forman parte de una sentencia. Las autoridades no han informado que esos señalamientos hayan derivado en cargos formales adicionales dentro del mismo proceso.

Cancún bajo presión por redes de narcomenudeo

El caso ocurre en un contexto de creciente preocupación por el narcomenudeo en Cancún, uno de los principales destinos turísticos de México.

La presencia de redes dedicadas a la venta de drogas, extorsión y cobro de piso ha generado operativos constantes en zonas de alto movimiento comercial y turístico.

Para las autoridades de Quintana Roo, la investigación contra los cuatro cubanos podría ayudar a determinar si existía una estructura más amplia detrás de la distribución de cannabis mediante redes sociales.

Un caso con impacto en la comunidad migrante cubana

La detención de los cuatro ciudadanos cubanos también vuelve a poner bajo observación a grupos de migrantes involucrados en procesos penales en México.

Aunque se trata de un expediente específico y no debe generalizarse a la comunidad cubana en el país, el caso ha generado atención por la presunta participación de extranjeros en redes de narcomenudeo en una zona turística estratégica.

Las investigaciones continúan abiertas para determinar si otras personas colaboraban con el presunto esquema.