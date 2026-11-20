El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en una conferencia de prensa en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca, el viernes 20 de noviembre de 2026, en Washington, con el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. (AP Foto/Jacquelyn Martin) AP

“No vamos a permitir que los centros de datos se vayan a otros países porque China se quedará con todos, y no vamos a permitir que eso ocurra”, señaló Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca. “Y vamos a imponer sanciones enormes a las empresas que intenten hacerlo”.

El mandatario no dio detalles sobre cómo haría cumplir esa política y señaló que aún no les había comunicado su plan a sus propios funcionarios.

El presidente republicano instó a los estadounidenses a recibir con beneplácito la construcción de centros de datos en sus comunidades y a arrancar concesiones a los promotores, reiterando un argumento que ya había planteado antes de las elecciones de mitad de mandato.

“Deberían aprovechar los centros de datos”, señaló Trump. “Hagan que les paguen, hagan que le paguen a su comunidad, pero no los bloqueen”.

Comunidades anfitrionas en todo Estados Unidos se han puesto en contra de los gigantescos centros de datos, por lo que los gigantes tecnológicos del país prometen aceptar menos ayudas de los contribuyentes, guardar menos secretos o destinar más dinero a las comunidades dispuestas a permitir esos almacenes de servidores.

El Senado, controlado por los republicanos, aprobó el jueves una legislación bipartidista destinada a acelerar las revisiones de permisos para construir centrales eléctricas, líneas de transmisión y otra infraestructura energética, mientras los legisladores buscan aumentar el suministro energético del país para satisfacer una demanda en alza y bajar los precios de la electricidad.

Los cambios de gran alcance de la legislación acortarían el plazo para iniciar grandes proyectos energéticos y garantizarían que los centros de datos paguen por la energía que usan y por las mejoras de la red de transmisión en general. La indignación por los centros de datos y el aumento de los precios de la electricidad ayudó a impulsar a una ola de demócratas que prometieron endurecer las medidas contra esos colosos hambrientos de energía.

Trump elogió el proyecto del Senado, que ahora pasa a la Cámara de Representantes. “Va a provocar cantidades tremendas de construcciones nuevas”, sostuvo.

Se espera que, posteriormente, se produzca un entorno regulatorio más estricto para los gigantes de la IA y los promotores de centros de datos, incluso si Trump —quizá el mayor defensor del sector— frena cualquier ofensiva federal.

Pese al respaldo del mandatario, los centros de datos que alimentan el auge de la inteligencia artificial se han vuelto políticamente tóxicos.

La industria tecnológica asegura que ha captado el mensaje. Además de aumentar los incentivos financieros, directivos de Google y Meta dijeron en entrevistas con The Associated Press que intentan abordar la desconfianza siendo más transparentes con las comunidades donde les gustaría construir.

Las empresas también asumen compromisos para reducir su impacto en el medio ambiente y garantizan que los centros de datos elevarán el valor de las propiedades locales, al tiempo que sostienen que la IA es una fuerza positiva para la economía estadounidense, pese a sus escépticos.

El lunes, el gobierno de Trump emitió nuevas normas para restringir el acceso remoto a chips y servidores avanzados de computación de Estados Unidos, lo que supone el paso más reciente para limitar la capacidad de China de usar chips estadounidenses para entrenar sus mejores modelos de inteligencia artificial.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP