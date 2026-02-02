Trump afirma que no derribará el Centro Kennedy, pero debe cerrarse para reparaciones

Una mujer camina frente al Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, el lunes 2 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul) AP

Los comentarios de Trump, sin embargo, dejan entrever que el interior del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas será desmantelado como parte del proceso.

"No lo estoy demoliendo", aseguró el mandatario a los periodistas tras un anuncio no relacionado en el Despacho Oval. "Voy a usar el acero. Así que estamos usando la estructura".

Un proyecto de este tipo marcaría el más reciente esfuerzo de Trump por dejar su huella en una institución cultural que el Congreso designó como un monumento viviente al presidente Kennedy, un demócrata, además de intentar dejar su marca en Washington a través de otros proyectos, el más destacado de los cuales es la adición de un salón de fiestas en la Casa Blanca.

Trump anunció el domingo en redes sociales que tiene la intención de cerrar el Centro Kennedy a partir del 4 de julio y durante cerca de dos años, siempre que obtenga la aprobación de una junta liderada por muchos de sus aliados. Trump también es el presidente de la junta.

El anuncio se produjo después de destacados artistas, músicos y grupos han cancelado sus presentaciones en el recinto desde que el presidente destituyó a la dirección anterior y se añadió su nombre al edificio.

Recordando su carrera pasada en el desarrollo inmobiliario, Trump dijo: "quieres pensar algo por un tiempo antes de decidir qué quieres hacer".

Al hablar sobre el Centro Kennedy, dijo: "Nos sentamos a platicar de eso. Lo manejamos. Está en muy mal estado", afirmando que el edificio está "deteriorado", "dilapidado" y "algo peligroso".

"No puedes hacer ningún trabajo porque hay gente entrando y saliendo", subrayó.

Estimó el costo de renovaciones en unos 200 millones de dólares, incluido el uso de "los mármoles de la más alta calidad, todo de la más alta calidad".

"Tenemos todos los fondos y así que vamos a cerrarlo y vamos a dejarlo increíble, mucho mejor de lo que jamás fue, y podremos hacerlo correctamente", declaró Trump.

El mandatario había publicado en redes sociales en octubre pasado que el lugar permanecería abierto durante la obra. Pero el lunes aclaró que ese plan no era factible.

"Estaba pensando que tal vez había una manera de hacerlo simultáneamente, pero realmente no la hay, y vamos a tener algo que, cuando se abra, será completamente nuevo, hermoso", dijo Trump.

"El acero será completamente revisado porque quedará expuesto por completo", señaló. "Ha estado allí por mucho tiempo, pero como cualquiera sabe, estaba en muy mal estado. No se le dio buen mantenimiento antes de que yo llegara", dijo. "Así que vamos a hacerlo, creo que no habrá nada como esto en todo el país".

Trump prometió sistemas de calefacción y aire acondicionado completamente nuevos como parte de sus más recientes proyectos de construcción. Desde que regresó a la presidencia, el Centro Kennedy es uno de los muchos puntos de referencia de Washington que ha buscado renovar en su segundo mandato.

Demolió el Ala Este de la Casa Blanca e inició un enorme proyecto de un salón de fiestas de 400 millones de dólares, busca activamente la construcción de un arco triunfal al otro lado del Puente Arlington desde el Monumento a Lincoln, y tiene planes para el Aeropuerto Internacional Washington Dulles.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP