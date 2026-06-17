Trout pega jonrón y los Angelinos blanquean 7-0 a los Diamondbacks

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Mike Trout (27), de los Angelinos de Los Ángeles, reacciona tras conectar un jonrón de dos carreras contra los Diamondbacks de Arizona en la quinta entrada de un partido de béisbol, el martes 16 de junio de 2026, en Phoenix. (Foto AP/Rick Scuteri) AP

El batazo de dos carreras de Trout llegó en la quinta entrada y le dio a los Angelinos una ventaja de 5-0, y su doble en la sexta impulsó al dominicano Denzer Guzmán.

Reid Detmers (3-5) trabajó siete entradas para los Halos, sin permitir carreras con tres hits y ponchando a tres.

Los Angelinos se combinaron para 14 hits, liderados por la noche de 3 de 4 de O'Hoppe.

Adrian Del Castillo consiguió el primer hit del juego para los D-backs en la tercera entrada. Los dominicanos Ketel Marte y Geraldo Perdomo conectaron sencillos en la sexta, y Corbin Carroll pegó un hit dentro del cuadro con un out en la novena.

Arizona se fue de 3-0 con corredores en posición de anotar y dejó a cinco corredores en base.

Kirby Yates y Chase Silseth se combinaron para dos entradas de relevo sin permitir carreras para cerrar el juego.

Merrill Kelly (5-6) permitió 11 hits y seis carreras limpias en 5 1/3 entradas por los D-backs. Ponchó a cuatro y dio una base por bolas. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP