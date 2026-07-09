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Trout pega jonrón en su regreso de la IL; Adell conecta 2 y Angels vencen 13-1 a Rangers

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Mike Trout conectó un jonrón de dos carreras en su regreso desde la lista de lesionados, Jo Adell pegó dos cuadrangulares e impulsó un récord personal de cinco carreras, y los Angelinos de Los Ángeles vencieron 13-1 a los Rangers de Texas la noche del miércoles.

Mike Trout, bateador designado de los Angelinos de Los Ángeles, es felicitado en el dugout después de batear un jonrón de dos carreras contra los Rangers de Texas durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del miércoles 8 de julio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Julio Cortez)
Mike Trout, bateador designado de los Angelinos de Los Ángeles, es felicitado en el dugout después de batear un jonrón de dos carreras contra los Rangers de Texas durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del miércoles 8 de julio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Julio Cortez) AP

Trout, quien se perdió 17 juegos por una distensión en el tendón de la corva derecho, conectó un batazo de 438 pies que le dio a los Angelinos una ventaja de 11-0 en la octava entrada. Trout suma 48 jonrones en su carrera contra los Rangers, la mayor cantidad de cualquier jugador desde que la franquicia se mudó a Texas en 1972 y la segunda mayor cifra de todos los tiempos frente al club. Reggie Jackson conectó 54 jonrones contra los Senadores de Washington/Rangers de Texas.

Adell conectó un jonrón de dos carreras en la cuarta entrada y un cuadrangular con dos a bordo en la quinta que puso la pizarra 7-0.

Vaughn Grissom se fue de 5-4 con un doble y cuatro carreras impulsadas, y Zach Neto terminó de 4-3 con dos dobles y tres carreras anotadas. Denzer Guzman y Jose Siri aportaron dos hits cada uno.

El abridor de los Angelinos, el dominicano Walbert Ureña, realizó 90 lanzamientos y otorgó cinco bases por bolas en cuatro entradas sin permitir carreras antes de ser reemplazado por el mexicano Samy Natera Jr. (1-0) para iniciar la quinta. Natera, un novato zurdo, ponchó a cinco en dos entradas perfectas para conseguir su primera victoria en las Grandes Ligas.

Neto abrió el juego con un doble y anotó cuando Grissom conectó un sencillo ante MacKenzie Gore (5-8).

El bateador emergente Kyle Higashioka conectó un jonrón abriendo la novena para los Rangers.

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