Trout pega jonrón en su regreso de la IL; Adell conecta 2 y Angels vencen 13-1 a Rangers

Trout, quien se perdió 17 juegos por una distensión en el tendón de la corva derecho, conectó un batazo de 438 pies que le dio a los Angelinos una ventaja de 11-0 en la octava entrada. Trout suma 48 jonrones en su carrera contra los Rangers, la mayor cantidad de cualquier jugador desde que la franquicia se mudó a Texas en 1972 y la segunda mayor cifra de todos los tiempos frente al club. Reggie Jackson conectó 54 jonrones contra los Senadores de Washington/Rangers de Texas.
Adell conectó un jonrón de dos carreras en la cuarta entrada y un cuadrangular con dos a bordo en la quinta que puso la pizarra 7-0.
Vaughn Grissom se fue de 5-4 con un doble y cuatro carreras impulsadas, y Zach Neto terminó de 4-3 con dos dobles y tres carreras anotadas. Denzer Guzman y Jose Siri aportaron dos hits cada uno.
El abridor de los Angelinos, el dominicano Walbert Ureña, realizó 90 lanzamientos y otorgó cinco bases por bolas en cuatro entradas sin permitir carreras antes de ser reemplazado por el mexicano Samy Natera Jr. (1-0) para iniciar la quinta. Natera, un novato zurdo, ponchó a cinco en dos entradas perfectas para conseguir su primera victoria en las Grandes Ligas.
Neto abrió el juego con un doble y anotó cuando Grissom conectó un sencillo ante MacKenzie Gore (5-8).
El bateador emergente Kyle Higashioka conectó un jonrón abriendo la novena para los Rangers.
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