Triplete de Malen da a Roma plácida victoria ante un atribulado Pisa en la Serie A

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El entrenador de la Roma, Gian Piero Gasperini, da entrada a Donyell Malen durante un partido de la Serie A entre la Roma y el Pisa en Roma, Italia, el viernes 10 de abril de 2026. (Foto AP/Alessandra Tarantino) AP

Malen se abrió espacio entre la defensa del Pisa a los tres minutos para abrir el marcador y amplió la ventaja de la Roma con un segundo tanto a quemarropa dos minutos antes del descanso.

Su tercero, a los siete minutos de la segunda mitad, llegó gracias a un pase filtrado del argentino Matías Soule que Malen definió con aplomo.

El delantero neerlandés ha sido uno de los jugadores más destacados desde que llegó a la Roma cedido por Aston Villa en enero. Los goles del viernes elevaron su cuenta en esta media temporada a 10 en 12 partidos de liga.

El resultado, sin embargo, fue apenas la segunda victoria en ocho partidos para la Roma, que durante esa mala racha quedó eliminada de la Liga Europa y fue goleada 5-2 por el Inter de Milán, líder de la Serie A:

La Roma subió al sexto puesto, igualada en puntos con Juventus, que tiene un partido pendiente contra Atalanta el sábado. La Roma también quedó a un punto de Como, que recibe al Inter el domingo.

Pisa aún no ha ganado como visitante en toda la temporada y la derrota del viernes lo dejó en el último lugar, por detrás de Verona por diferencia de goles.

___ Deportes español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP