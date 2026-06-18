Tribunal ordena restablecer restricciones al uso de redes sociales por menores en Ohio

ARCHIVO – El logotipo de YouTube cerca de las oficinas generales de la empresa, en San Bruno, California, el miércoles 12 de marzo de 2025. (AP Foto/Jeff Chiu, Archivo) AP

La decisión supone un revés para NetChoice, que ha obtenido victorias judiciales contra leyes idénticas de identificación digital en otros estados, entre ellos, Arkansas, Luisiana y Georgia. El grupo comercial que representa a TikTok, Snapchat, Meta y otras grandes empresas tecnológicas sostuvo que la decisión de Ohio iba en contra de un “claro consenso nacional” y que tenía la intención de seguir luchando.

“Una ley inconstitucional no protege a nadie, y seguimos enfocados en garantizar que se protejan los derechos de la Primera Enmienda de los habitantes de Ohio”, afirmó Paul Taske, director del Centro de Litigios de NetChoice.

El grupo presentó una demanda contra la ley de Ohio en 2024, argumentando que era demasiado amplia, vaga y que representaba un obstáculo inconstitucional a la libertad de expresión.

El panel del tribunal del Sexto Circuito, con sede en Cincinnati, no estuvo de acuerdo. En una decisión de 2-1, concluyó que la ley no era inconstitucional y la devolvió a un tribunal inferior para que se anule el bloqueo a su aplicación.

“En esencia, la ley impone un requisito de consentimiento parental”, escribió el juez Eric Clay en la opinión principal. “Ese requisito constituye una carga marginal que apunta con precisión al problema multifacético que Ohio ha identificado: el consentimiento de los menores, sin supervisión, a los términos y condiciones para el uso de plataformas que se aprovechan de ellos y les causan daño”.

La jueza Alice Batchelder coincidió con el fallo y escribió que “una ley no es vaga solo porque tenga un amplio margen”.

Conocida como la Ley de Notificación Parental sobre Redes Sociales, la norma de Ohio formó parte de un proyecto de presupuesto estatal de 86.100 millones de dólares que el gobernador republicano de Ohio, Mike DeWine, promulgó en julio de 2023.

El gobierno estatal impulsó la medida como una forma de proteger la salud mental de los menores, y el entonces vicegobernador Jon Husted —actual senador de Estados Unidos— señaló en ese momento que las redes sociales eran “intencionalmente adictivas” y perjudiciales para los niños.

La ley exige que las empresas obtengan el permiso de los padres para aplicaciones de redes sociales y de videojuegos, y que proporcionen sus directrices de privacidad para que las familias sepan qué contenido sería censurado o moderado en el perfil de su hijo.

El fiscal general republicano de Ohio, Andy Wilson, calificó el fallo del jueves como “una victoria para las familias de Ohio”.

“El tribunal coincidió en que los padres —no las empresas de redes sociales— deben tener voz en lo que los niños ven en internet”, señaló en un comunicado. “Tenemos la obligación de mantener a nuestros hijos a salvo y, hoy, el lugar más peligroso para nuestros niños es internet. Esta decisión les da a los padres las herramientas para participar y brindar supervisión”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP