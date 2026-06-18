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Díaz-Canel elimina la canasta básica universal en Cuba: solo la recibirán jubilados y personas vulnerables

El régimen cubano limitará la libreta de abastecimiento a sectores vulnerables, en el mayor recorte al sistema de racionamiento desde 1962

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Diaz Canel libreta

Fin de una era: la canasta básica dejará de ser para todos los cubanos

Miguel Díaz-Canel anunció este miércoles que la canasta básica subsidiada dejará de distribuirse de forma universal en Cuba y quedará reservada únicamente para jubilados, familias con niños que padecen enfermedades crónicas y personas consideradas vulnerables.

La medida, presentada durante la clausura del Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), representa el cambio más profundo al sistema de racionamiento cubano desde la creación de la libreta de abastecimiento en 1962.

El régimen apuesta por subsidios focalizados

Durante su intervención, Díaz-Canel defendió el cambio como parte de una nueva estrategia de protección social dirigida exclusivamente a quienes más lo necesitan.

“La canasta básica será garantizada a jubilados, a familias con niños enfermos crónicos y a personas vulnerables”, afirmó el mandatario.

Según explicó, el objetivo es abandonar progresivamente el modelo de subsidios generalizados para sustituirlo por ayudas focalizadas a sectores específicos de la población.

Pensiones insuficientes frente al costo de la vida

El anuncio llega en un contexto especialmente delicado para los jubilados cubanos, quienes serán uno de los grupos que conservarán el beneficio.

Actualmente, la pensión mínima ronda los 3.056 pesos cubanos mensuales, una cifra que equivale a menos de nueve dólares según el mercado informal de divisas.

Diversos cálculos independientes estiman que el costo mensual de una canasta básica para dos personas supera ampliamente los ingresos de la mayoría de los pensionados, lo que ha generado preocupación sobre el impacto real de la medida.

Díaz-Canel reconoce errores y burocracia interna

En uno de los pasajes más llamativos de su discurso, el gobernante admitió que parte de la crisis económica no puede atribuirse únicamente a factores externos.

“Hay trabas que no vienen de afuera ni de bloqueos. Hay lentitud, burocracia, normas que frenan al que quiere producir y decisiones que hemos postergado”, afirmó.

Díaz-Canel también reconoció que muchas de las reformas anunciadas no son nuevas y que su aplicación se ha retrasado durante años.

Las otras reformas que acompañan el cambio

La reducción de la canasta básica forma parte de un paquete más amplio de transformaciones económicas aprobado por el PCC.

Entre las medidas anunciadas figuran la eliminación de los topes generales de precios, la apertura a la inversión extranjera directa en el sector privado, la autorización para que cubanos residentes en el exterior puedan invertir en la isla y la reducción del número de ministerios.

También se prevé la creación de nuevas estructuras estatales para administrar activos empresariales y una mayor descentralización de algunas actividades económicas.

La Asamblea Nacional tendrá la última palabra

Tras la aprobación política dentro del Partido Comunista, la Asamblea Nacional del Poder Popular fue convocada a una sesión extraordinaria para ratificar formalmente las reformas.

El Gobierno presenta el paquete como una respuesta urgente a la crisis económica, energética y productiva que enfrenta el país, mientras crece el debate sobre el impacto que tendrán estos cambios en la vida cotidiana de millones de cubanos.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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