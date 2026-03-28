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Tribunal constitucional de República del Congo confirma triunfo electoral de Sassou-N’Guesso

BRAZZAVILLE, República del Congo (AP) — El tribunal constitucional de la República del Congo confirmó el sábado la victoria del presidente Denis Sassou-N’Guesso en las recientes elecciones, otorgándole al líder de 82 años un quinto mandato con el 94,90% de los votos.

ARCHIVO – El presidente de la República del Congo, Denis Sassou NGuesso, en una ceremonia en el Palacio del Elíseo en París, el 23 de mayo de 2025. (Thomas Samson/ Pool Foto vía AP, Archivo)
ARCHIVO – El presidente de la República del Congo, Denis Sassou N'Guesso, en una ceremonia en el Palacio del Elíseo en París, el 23 de mayo de 2025. (Thomas Samson/ Pool Foto vía AP, Archivo) AP

“El presidente Denis Sassou-N’Guesso es elegido con el 94,90% de los votos, lo que representa una mayoría absoluta”, afirmó al final de la audiencia Auguste Iloki, presidente del Tribunal Constitucional.

Los resultados provisionales anunciados el 17 de marzo por el ministro del Interior, Raymond Zephirin Mboulou, ya habían situado a Sassou-N’Guesso a la cabeza con el 94,82% de los votos.

Otros seis candidatos le disputaron el máximo cargo al dirigente de 82 años en el país de África Central, que cuenta con una de las mayores reservas de petróleo del África subsahariana.

Dos de sus rivales rechazaron los resultados provisionales la semana pasada. Uno de ellos, Uphrem Mafoula, presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para solicitar la anulación de las elecciones. El Tribunal Constitucional rechazó el recurso el sábado.

Las elecciones son las más recientes dentro de una tendencia de líderes africanos octogenarios que se aferran al poder. Sassou N’Guesso es el tercer presidente africano que más tiempo lleva en el cargo, solo por detrás de Paul Biya, de Camerún, y Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, de Guinea Ecuatorial.

Sassou N’Guesso, que se postuló por el Partido Congoleño del Trabajo, llegó por primera vez al poder en 1979 y gobernó hasta 1992, cuando organizó las primeras elecciones multipartidistas del país. Regresó al poder como líder de una milicia tras una guerra civil de cuatro meses en 1997.

El periodo de campaña mostró un enorme desequilibrio entre Sassou N’Guesso y sus oponentes, ya que el mandatario fue el único candidato que recorrió el país para pedir votos. Las calles de Brazzaville, la capital, estaban cubiertas de efigies del presidente.

Otros dos partidos importantes boicotearon las elecciones por denuncias de prácticas electorales injustas.

Un referéndum constitucional eliminó en 2015 los límites de edad y de mandatos presidenciales, lo que permitió a N’Guesso postularse de nuevo.

La República del Congo enfrenta dificultades por su elevada deuda internacional, que se sitúa en el 94,5% de su producto interno bruto, según el Banco Mundial, y por el fuerte aumento del desempleo juvenil. Más de la mitad de los 5,7 millones de habitantes del país vive en la pobreza y el 47% de la población tiene menos de 18 años.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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