Tres muertos, incluido un niño, en un ataque israelí en Gaza contra un miliciano

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Dolientes cargan el cuerpo del palestino Abdullah Moussa, de 30 años, fallecido en un ataque aéreo israelí, durante su funeral en Jan Yunis, en la Franja de Gaza, el sábado 27 de junio de 2026. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) AP

Las autoridades sanitarias del enclave costero indicaron que el ataque alcanzó un vecindario en Deir al-Balah, una de las localidades menos dañadas del centro de Gaza. Las víctimas mortales fueron dos hombres y un niño de 8 años, mientras que un tercer hombre resultó herido, indicó el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa.

El ejército de Israel identificó el objetivo como Zaher Abu Salem, de quien afirmó que era miembro de la Yihad Islámica y que participó en el ataque contra Israel del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra.

Aunque los combates más intensos han disminuido desde que entró en vigor un alto el fuego en octubre, las fuerzas israelíes han llevado a cabo sucesivos ataques aéreos que han matado a 1.045 palestinos, según funcionarios de salud en Gaza. Israel ha anunciado una serie de ataques dirigidos contra milicianos, incluidos tres durante el fin de semana.

El ministerio, que forma parte del gobierno encabezado por Hamás, mantiene registros detallados de víctimas que son considerados, en general, fiables por agencias de la ONU y expertos independientes. Pero no ofrece un desglose entre civiles y milicianos. Los milicianos han perpetrado ataques con disparos contra las tropas, e Israel sostiene que sus ataques son una respuesta a eso y a otras violaciones. Cinco soldados israelíes han muerto desde el alto el fuego.

El ataque del 7 de octubre contra Israel por parte de milicianos mató a unas 1.200 personas y dejó 251 rehenes. La ofensiva de represalia de Israel en Gaza ha matado a más de 73.058 palestinos, incluidos los fallecidos desde el alto el fuego, informó el Ministerio de Salud de Gaza.

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Magdy informó desde El Cairo. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP