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Tres juegos, tres jonrones para el toletero de los Medias Blancas, Munetaka Murakami

MILWAUKEE (AP) — El primera base de los Medias Blancas de Chicago, Munetaka Murakami, ha conectado un jonrón en cada uno de sus primeros tres juegos en las Grandes Ligas.

Munetaka Murakami de los Medias Blancas de Chicago anota en un grand slam de Colson Montgomery en el encuentro ante los Cerveceros de Milwaukee el domingo 29 de marzo del 2026. (AP Foto/Kayla Wolf)
Munetaka Murakami de los Medias Blancas de Chicago anota en un grand slam de Colson Montgomery en el encuentro ante los Cerveceros de Milwaukee el domingo 29 de marzo del 2026. (AP Foto/Kayla Wolf) AP

Murakami envió un lanzamiento 3-2 de Brandon Sproat por encima de la barda en el jardín derecho-central y hacia el bullpen de los Medias Blancas en la segunda entrada del juego de Chicago del domingo contra los Cerveceros de Milwaukee.

El toletero japonés le pegó un jonrón a Jake Woodford en la novena entrada el jueves y volvió a volarse la cerca ante Chad Patrick en la cuarta entrada el sábado.

Esta es la primera serie del jugador de 26 años en las mayores desde que firmó un contrato de dos años y 34 millones de dólares con los Medias Blancas en diciembre. Murakami conectó 246 jonrones en ocho temporadas con los Yakult Swallows de la Liga Central de Japón, incluida una campaña de 56 cuadrangulares en 2022.

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FUENTE: AP

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