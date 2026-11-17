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El ministro del Interior ecuatoriano John Reimberg destacó en su cuenta de X que la acción se produjo en la provincia costera de Manabí tras 10 meses de investigaciones con la presencia de efectivos de la policía y la Fiscalía ecuatorianas y de la principal división de investigación criminal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Los sujetos involucrados “presuntamente enviaban armas, municiones, partes y accesorios desde Estados Unidos hacia Ecuador”, destacó Reimberg, quien precisó que las ocultaban en encomiendas internacionales en medio de mercancías lícitas.

Reimberg no detalló el apoyo de Estados Unidos en esta operación, aunque en los últimos meses ese país ha entregado permanente información, inteligencia, entrenamiento y hombres en el campo para luchar contra bandas ecuatorianas del crimen organizado.

Las autoridades estadounidenses designaron a Los Lobos como grupos terroristas en medio de una ofensiva norteamericana contra el crimen organizado en la región.

Desde hace cinco años Ecuador afronta una incontenible espiral de violencia generada por la expansión de bandas criminales locales señaladas como responsables del incremento de los homicidios. En 2025 se registraron 9.216 asesinatos, el año más violento de la historia del país.

Las autoridades ecuatorianas aseguran que esos grupos criminales tienen estrecha relación con cárteles de narcotráfico de Colombia y México y organismos internacionales han afirmado que un 70% de la cocaína que se consume en el mundo pasa por Ecuador.

El gobierno del presidente Daniel Noboa declaró a inicios de 2024 el estado de conflicto armado interno para enfrentar la violencia criminal con operativos de militares y policías. FUENTE: AP