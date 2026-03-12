Trent McDuffie, esquinero mejor pagado de NFL, busca llevar a Rams al Super Bowl

Trent McDuffie, nuevo defensa lateral de los Rams de Los Ángeles, habla durante una conferencia de prensa de la NFL, el jueves 12 de marzo de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/William Liang) AP

Como bicampeón del Super Bowl y jugador All-Pro, McDuffie está asumiendo las expectativas de ayudar a que los Rams vuelvan a la cima después de haberse quedado dolorosamente cerca en cada una de las dos temporadas anteriores, ante equipos que terminaron ganándolo todo.

McDuffie fue presentado formalmente por los Rams el jueves, tras incorporarse en un canje de gran impacto desde Kansas City a cambio de la 29na selección global. El pacto incluyó también reclutamientos de quinta y sexta ronda en el draft de abril y una selección de tercera ronda el próximo año.

Luego, McDuffie firmó una extensión de contrato por cuatro años que lo transformó en el esquinero mejor pagado en la historia de la NFL y lo mantendrá con el equipo de su ciudad natal hasta 2030.

Tras haber jugado tres Super Bowls en cuatro temporadas con los Chiefs, McDuffie, de 25 años, entiende bien los márgenes que marcan la diferencia entre el éxito y el fracaso.

Los Rams terminaron 12-5 la temporada pasada y perdieron 23-17 ante los Seahawks de Seattle, a la postre campeones del Super Bowl, en la final de la Conferencia Nacional. A juicio deLos Ángeles su incapacidad para cubrir a receptores de alto nivel como Jaxon Smith-Njigba en los momentos más críticos les impidió asegurar el primer puesto de la conferencia o disputar el título.

Al sumar a McDuffie, junto con su excompañero en los Chiefs Jaylen Watson en la agencia libre, los Rams esperan inclinar esos desajustes a su favor.

McDuffie y Watson llegaron a la liga juntos como parte de la generación del draft de 2022. Los Chiefs reclutaron a Watson, procedente de Washington State, 222 selecciones después de tomar a McDuffie, su rival de la Apple Cup.

Watson esperaba comenzar su carrera profesional en Kansas City, pero asumió que la selección de McDuffie y del elegido en cuarta ronda Joshua Williams lo impediría, solo para descubrir que él mismo sería tomado en la séptima ronda.

Cuatro años después, Watson llegó a la agencia libre con la intención de ayudar a corregir las deficiencias de los Rams.

Juntos, McDuffie y Watson están listos para las expectativas que su llegada traerá a los Rams.

“No importa lo que diga el papel. Tienes que hacer lo que tienes que hacer, encargarte de lo que tienes enfrente un partido a la vez, y ojalá que cuando todo termine podamos llegar ahí”, señaló Watson.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP