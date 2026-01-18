americateve

Trenes de alta velocidad chocan tras descarrilamiento en el sur de España; al menos 10 muertos

MADRID (AP) — Un tren de alta velocidad descarriló en el sur de España el domingo, saltando a la vía en dirección opuesta e impactando con un tren que viajaba en sentido contrario en un choque que dejó al menos 10 muertos, informaron las autoridades.

Pasajeros esperan en el vestíbulo de la estación de trenes de Madrid, el domingo 18 de enero de 2026, tras el anuncio de la suspensión del servicio debido al descarrilamiento de dos trenes en Córdoba. (Carlos Luján/Europa Press vía AP)
El tren nocturno entre Málaga y Madrid se salió de las vías y chocó con un tren que viajaba de Madrid hacia Huelva, otra ciudad del sur de España, según el operador ferroviario español Adif.

Dos funcionarios de la Guardia Civil confirmaron el número de muertos a The Associated Press por teléfono y mensaje de texto. Hablaron bajo condición de anonimato de acuerdo con las normas policiales.

Los servicios de emergencia en Andalucía, la provincia donde ocurrió el choque, habían informado anteriormente que se habían registrado cinco muertes y 25 personas con heridas graves.

Joseph Wilson contribuyó a este despacho desde Barcelona.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

