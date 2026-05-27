Travis Kelce se une al grupo propietario de los Guardianes de Cleveland como inversor minoritario

Taylor Swift y Travis Kelce observan la segunda mitad del tercer juego de la serie de finales de la Conferencia Este de los playoffs de la NBA entre los Knicks de Nueva York y los Cavaliers de Cleveland en Cleveland, el sábado 23 de mayo de 2026. (Foto AP/Tim Phillis) AP

A todo este currículum sumó el miércoles el ser inversionista minoritario de los Guardianes de Cleveland.

Los Guardianes anunciaron antes de su juego contra los Nacionales de Washington que el ala cerrada de los Chiefs de Kansas City Chiefs ha comprado una participación minoritaria en la franquicia.

El oriundo de Cleveland Heights adquirió una pequeña parte de la participación del 35% de David Blitzer. Blitzer puede convertirse en el propietario mayoritario después de la temporada 2027 o puede esperar para ejercer esa opción más adelante.

“La oportunidad llegó a mi escritorio y simplemente no pude decir que no. Estos tipos (Blitzer y el propietario mayoritario Paul Dolan) me dieron la oportunidad de mostrar mi amor por Cleveland y echar raíces en Cleveland para siempre, pase lo que pase. Es una sensación increíble saber que un chico que creció en el lado este ahora es copropietario de su equipo de béisbol favorito”, comentó Kelce en el pódcast “New Heights”, junto con su hermano Jason Kelce.

Kelce obtuvo letras deportivas en fútbol americano, baloncesto y béisbol en Cleveland Heights High School. Fue elegido jugador de la semana de béisbol por The Plain Dealer de Cleveland después de batear 14 de 22, con dos jonrones y 12 carreras impulsadas, durante un tramo en mayo de 2008, su último año. También jugó en un equipo universitario de verano en 2010 mientras asistía a la Universidad de Cincinnati.

“Travis Kelce sabe lo que se necesita para ganar al más alto nivel y lo ha ejemplificado a lo largo de su carrera como jugador y en la manera en que se presenta como líder comunitario y empresario. Se preocupa profundamente por Cleveland y el noreste de Ohio y está comprometido a apoyar nuestra misión de construir una organización de clase mundial que ayude a elevar a las comunidades a las que servimos. Es estupendo darle la bienvenida a Travis de regreso a casa y sabemos que tendrá un impacto duradero aquí”, señalaron en un comunicado conjunto Dolan y Blitzer.

Kelce llevaba puesta una camiseta City Connect de los Guardianes durante el pódcast y recordó que, mientras crecía, asistía a los juegos. Los hermanos dijeron que sus jugadores favoritos durante la infancia eran Albert Belle y Jim Thome.

“Hay tantísimos recuerdos de los años 90 y luego de principios de los 2000 que me llevan a apoyar siempre a los Guards y a haber querido formar parte de ellos. Es un sueño hecho realidad para un chico de Cleveland. Cualquier chico de Cleveland estaría eufórico ahora mismo, y me alegra ser el afortunado que puede hacerlo por nosotros”, expresó Kelce.

Kelce y Swift estuvieron en Cleveland el fin de semana pasado y asistieron al Juego 3 de las finales de la Conferencia Este entre los Cavaliers y los Knicks de Nueva York.

El primer acto de Kelce como parte de los Guardians será realizar el primer lanzamiento el 14 de junio contra los Tigres de Detroit. Intentó hacer el primer lanzamiento durante el juego inaugural en casa de Cleveland en 2023 contra Seattle, pero terminó lanzando una pelota que picó cerca del plato y rebotó hasta el backstop.

El mánager de los Guardianes, Stephen Vogt, se mostró en su mayoría encantado al enterarse de que Kelce se une a la organización. Vogt es un fanático acérrimo de los 49ers de San Francisco y no le ha perdonado a Kelce las victorias en el Super Bowl sobre su equipo favorito.

“Todavía estoy un poco resentido porque los Chiefs vencieron a los Niners dos veces en el Super Bowl. Pero fuera de eso, es bastante genial tener a Kelce a bordo”, declaró Vogt antes del cierre de la serie contra los Nacionales.

Kelce se convierte en el segundo integrante de los Chiefs en tener una participación en un equipo de béisbol. Patrick Mahomes tiene una parte de los Kansas City Royals y tuiteó un video del primer lanzamiento de Kelce para felicitarlo.

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El escritor freelance de AP Tom Withers contribuyó a este informe.

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FUENTE: AP