Tras su lesión en la muñeca, Alcaraz quiere tomarse más descansos largos del tenis

Carlos Alcaraz devuelve ante Wu Yibing durante la tercera ronda del US Open, el viernes 4 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth) AP

Alcaraz reapareció en el Abierto de Estados Unidos , donde intenta repetir como campeón, amén de consagrarse por tercera vez y aumentar a ocho su colección de títulos en los majores.

El español ha cedido un set al solventar sus primeros tres partidos para acceder a los octavos de final, donde tendrá como rival al estadounidense Tommy Paul, 20mo preclasificado

Hasta ahora, ha dejado la sensación de que este es el mismo Alcaraz que inició el año con la conquista del Abierto de Australia para convertirse en el hombre más joven —entonces con 22 años y 272 días, en completar el Grand Slam de carrera.

“Se siente como si hubiera estado compitiendo todo el tiempo", evaluó Alcaraz tras vencer el viernes 6-3, 6-4, 6-1 al chino Wu Yibing. "Me he sorprendido por cómo me estoy sintiendo y por cómo me estoy recuperando después de cada partido. Así que estoy realmente feliz por ello, de poder rendir al máximo después de cada partido”.

Alcaraz comentó que la lesión que lo obligó a retirarse durante el Abierto de Barcelona no fue causada por el desgaste de jugar demasiado, por lo que tomarse tiempo libre el próximo año no sería por razones físicas. Piensa que es algo que le beneficiaría en lo mental.

“Soy el tipo de jugador que no necesita disputar muchos torneos”, dijo. “Prefiero estar mental y físicamente sano para afrontar los torneos, sentir la competición y participar en ellos, sea cual sea el torneo”.

Alcaraz disputó 80 partidos el año pasado y ostentaba una marca de 22-3 cuando se lesionó justo al inicio de la gira de torneos de superficie de arcilla en Europa.

Como muchos de sus colegas, Alcaraz advierte sobre la temporada de tenis —que va de enero a noviembre jugadores de su jerarquía— y la cantidad de torneos.

A diferencia de muchos de ellos, y sus 23 años, no tendría reparos de ranking o financieros si decide saltarse compromisos.

“Es como torneo tras torneo tras torneo, y no sientes que llegas bien preparado a algunos torneos", señaló. "Por eso decidí que probablemente en el futuro voy a tomar descansos, porque quiero sentirme bien preparado cuando llegue a los Grand Slams, a los Masters 1000, lo que sea”.

Quedarse fuera por períodos más largos sin duda ayudaría físicamente y Alcaraz, en última instancia, cree que eso lo hará más feliz.

“Solo quiero pisar la cancha, sentir alegría, divertirme en la cancha, porque a veces, al jugar una temporada tan larga o al disputar muchos torneos semana tras semana, siento que no juego con alegría, no me divierto en la cancha", dijo. "Solo quiero extrañar el tenis a veces, extrañar las giras, extrañarlos a ustedes”.

“Por eso quiero tener descansos largos, porque es imposible aguantar toda la temporada jugando cada torneo”, remarcó.

___

Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP

FUENTE: AP