Tras el día de las elecciones, Trump enfrenta pesquisas demócratas y la carrera por sucederlo

El presidente de Estados Unido, Donald Trump, camina desde el escenario tras hablar junto al estanque del Monumento a Lincoln, el lunes 2 de noviembre de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon) AP

Si su partido pierde el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato, es probable que el resto de su tiempo en el cargo quede consumido por investigaciones encabezadas por los demócratas sobre su gobierno y sus negocios, y quizá incluso por otro juicio político. El foco político también empezará a desplazarse hacia republicanos y demócratas que compiten por reemplazarlo durante la campaña presidencial de 2028.

Más allá de eso, si los votantes asestan una reprimenda a los republicanos el martes, Trump se quedará con un capital político drásticamente reducido dentro y fuera del país, ya que prácticamente ha garantizado que los resultados se verán como un referéndum sobre él mismo al instar repetidamente a los votantes a “fingir que estoy en la boleta”.

Colocarse a sí mismo en el centro de la mente de los votantes fue una gran apuesta del presidente y de su equipo político, que creían que personalizar las elecciones de mitad de mandato activaría a los seguidores de su movimiento "Hagamos grande a Estados Unidos otra vez” que, de otro modo, podrían ser menos propensos a acudir a votar cuando Trump no fuera un candidato oficial. Los demócratas estaban entusiasmados de ver al impopular presidente insertarse tan plenamente en la campaña, convencidos de que eso ha servido como un recordatorio eficaz de a quién se debe culpar por el estado de la economía, que los votantes dijeron que era su principal preocupación.

“¿El deseo de Trump de que todos piensen que está en la boleta? O sea, está pasando”, afirmó el senador Andy Kim, demócrata por Nueva Jersey, quien ha hecho campaña este otoño en regiones clave como Iowa, Georgia y Texas. “Todos están pensando en él y en el daño que les ha hecho directamente”.

Pero si Trump desafía las probabilidades políticas y conserva las mayorías republicanas, sin duda saldrá más fortalecido y con un control más firme sobre su partido, que debería gran parte de su éxito a la gira de un mes del presidente por estados mayoritariamente conservadores donde sigue siendo muy popular entre los votantes. Trump planea pasar el martes en la Casa Blanca.

El presidente —que enfrentó a una Cámara de Representantes liderada por los demócratas durante la segunda mitad de su primer mandato— hizo campaña de manera agresiva en las últimas semanas para mantener las mayorías republicanas en el Capitolio porque sabe cuáles serían las consecuencias si los demócratas toman el poder.

Pero el presidente en ocasiones restó importancia a la posibilidad de que los republicanos pierdan poder en el Congreso, e incluso le dijo a una multitud en Oklahoma que los demócratas, si toman el poder, podrían someterlo a juicio político otra vez. “Me he vuelto muy bueno derrotándolos en los juicios políticos”, comentó Trump.

El presidente también es muy consciente del poder político que obtiene al tener un antagonista, aprovechando la oposición para consolidar el apoyo dentro de su partido y aumentar la recaudación de fondos.

Altos dirigentes demócratas, mientras anticipan una mayoría en al menos una cámara del Congreso, han ido dejando entrever cuáles serían sus principales objetivos de investigación. Su lista es amplia, con ambiciones de ir tras las políticas del gobierno de Trump, la conducta de su personal y las interacciones entre funcionarios del gobierno y corporaciones privadas que han intentado ejercer influencia sobre la Casa Blanca.

Por ejemplo, el representante de California Robert Garcia, quien está listo para encabezar el poderoso Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes si los demócratas ganan la Cámara, en días recientes dejó claro que planea indagar en las políticas de inmigración y detención del gobierno, al realizar una visita no anunciada a un centro de procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el sur de California y ofrecer una conferencia de prensa en la que expuso su agenda para “exigir rendición de cuentas” por las tácticas del ICE.

Entre sus otras prioridades figuran los negocios de la familia Trump, el manejo por parte de la administración de la investigación sobre Jeffrey Epstein y acusaciones más amplias de corrupción corporativa.

Una mayoría demócrata contaría con el control de los comités, presupuestos y personal más grandes, y facultades de citación que podrían obligar al gobierno a responder ante el Congreso. Como respuesta, la Casa Blanca podría retomar su estrategia del primer mandato de Trump, cuando demoró las solicitudes del Congreso de documentos y testimonios e invocó el privilegio ejecutivo sobre cierta información.

El presidente también se prepara para grandes batallas legislativas, al señalar que tiene un “veto fuerte”.

“Espero que ese no sea el caso, pero si lo es, eso ha ocurrido antes con muchos presidentes”, comentó Trump a los periodistas la semana pasada. “Y tienes un veto fuerte y terminas llegando a acuerdos”.

Un posible presidente de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, también tendría que enfrentar la decisión de impulsar un inédito tercer juicio político contra Trump, quien fue sometido a juicio político dos veces en su primer mandato pero absuelto por el Senado en ambas ocasiones. Legisladores demócratas han indicado que, en cambio, podrían ir tras miembros clave del gabinete, como el secretario de Defensa Pete Hegseth, uno de los funcionarios más ferozmente leales a Trump que ha desempeñado un papel clave en la guerra con Irán que los demócratas han condenado.

“Estoy aquí para decir que una de las primeras cosas que vamos a hacer cuando tengamos la mayoría es que vamos a sacar a Pete Hegseth de la ciudad”, dijo Jeffries en un mitin de octubre.

La táctica de Trump: mítines maratónicos, 5.000 dólares y el cuerpo de un senador

La propuesta personal de Trump incluyó una avalancha de mítines de campaña por Estados Unidos en las últimas semanas, cada vez más en zonas profundamente republicanas donde la aparente necesidad de apuntalar a los candidatos de su partido fue vista como una señal de alerta sobre el ánimo nacional.

En un intento por contradecir las tendencias históricas que han hecho que el partido del presidente normalmente pierda escaños en las elecciones de mitad de mandato, Trump también probó algunas tácticas novedosas. Organizó una convención republicana de dos días centrada en Trump en Dallas, donde guio a los fieles del partido para que hicieran un juramento de votar e hizo una promesa cuestionable sobre que enviaría 5.000 dólares a cada adulto si su partido gana en noviembre.

Pero su mensaje de cierre ha sido inconexo.

En la campaña, las divagantes intervenciones que suele ofrecer durante 90 minutos incluyeron algo de promoción de los nominados republicanos locales, pero también mucha asociación libre que se alejaba de los temas que preocupan a los votantes, como el alto costo del combustible. Trump a menudo se explayó sobre las renovaciones que ha hecho en Washington y en la Casa Blanca, incluida la construcción de un enorme salón de baile.

Y últimamente se ha obsesionado con las complexiones musculosas de algunos candidatos republicanos, deleitando a multitudes en Carolina del Norte, Michigan y Kentucky con descripciones del impresionante trasero del senador de Ohio Jon Husted.

También ha adoptado posturas que chocan con una amplia franja de las preocupaciones de los votantes, al afirmar que las comunidades que rechazan centros de datos terminarán “atrasadas y pobres” y sostener que la asequibilidad es un “engaño” y una palabra “inventada por los demócratas”.

En consonancia con su estrategia inusual, Trump presentó su argumento final antes del martes en el National Mall, donde se colocó frente al estanque del monumento a Lincoln y dedicó gran parte de un discurso disperso de una hora a presumir de su embellecimiento de Washington, D.C.

“Así que tenemos muchas cosas grandiosas planeadas para Washington, y podría entrar en la nación”, expresó Trump. “Pero para eso, no tienen suficiente tiempo”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP