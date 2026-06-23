Tras dura reconstrucción, Wizards renuevan esperanzas al elegir a Dybantsa con el No. 1

El prospecto del draft, AJ Dybantsa, es presentado en el draft de baloncesto de la NBA, el martes 23 de junio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Yuki Iwamura) AP

Los Wizards eligieron a Dybantsa con la primera selección global del draft de la NBA la noche del martes.

El novato de 2,06 metros promedió 25,5 puntos en BYU la temporada pasada. Nacido en Boston, Dybantsa jugó en Utah Prep en la secundaria antes de quedarse en el estado para su único año en la universidad.

Cuando Washington ganó la lotería del draft, hubo especulaciones de que el Jazz de Utah podría intentar subir desde el número 2 para seleccionar a Dybantsa, pero al final los Wizards conservaron la elección y lo seleccionaron.

“Yo estaba súper confiado. Llevo un tiempo apostando por mí mismo”, manifestó Dybantsa. “Desde más o menos noveno grado he sido el número 1, así que en realidad no planeaba caer en el draft”.

Los Wizards ganaron un título de la NBA en 1978, cuando todavía se llamaban los Bullets. Pero no han ganado 50 partidos desde 1979, y esa también fue la última vez que siquiera llegaron a las finales de conferencia.

Entre periodos de total inutilidad, en ocasiones han tenido jugadores entretenidos y equipos interesantes. ¿Pero una verdadera superestrella capaz de entregar un campeonato? Eso ha sido para otras franquicias.

Washington desperdició la primera selección en 2001 al elegir a Kwame Brown. A los Wizards les fue mejor en 2010 con John Wall como número 1 global, y él al menos los ayudó a superar la primera ronda de la postemporada.

Esa era finalmente llegó a su fin, y ni siquiera una breve visita de Russell Westbrook en 2020-21 pudo hacer que Washington fuera particularmente relevante. En tiempos recientes, los Wizards han emprendido una reconstrucción importante que arrojó un récord de 50-196 en las últimas tres temporadas.

Washington reclutó al pívot Alex Sarr con la segunda selección global en 2024, y el plantel también incluye selecciones recientes de primera ronda como Tre Johnson, Bub Carrington, Bilal Coulibaly, Kyshawn George, Will Riley y Cam Whitmore.

Incluso, antes de ganar la lotería de este año, había señales de que los Wizards serían mucho más interesantes en 2026-27. La temporada pasada traspasaron por Trae Young y Anthony Davis, y aunque Davis no jugó en absoluto para Washington y Young apenas lo hizo, Dybantsa se suma a un equipo que tiene talento intrigante a su alrededor.

“Obviamente tienen un gran núcleo joven, y el potencial está ahí”, comentó Dybantsa. “Al sumarme, creo que puedo ayudarlos un poco. Que vuelvan a firmar a Trae Young, que tengan a A.D. y buenos veteranos junto con nuestro núcleo joven. Creo que podemos hacer cosas grandes”.

Dybantsa ha recibido comparaciones con Kevin Durant, su jugador favorito. Eso encaja, porque Durant ha sido una especie de ballena blanca para los aficionados de los Wizards, ya que es de Washington, D.C., pero no ha jugado allí ni en la universidad ni como profesional.

El nombre completo de Dybantsa es Anicet Francois Dybantsa Jr. El martes llevó pines con las banderas de Jamaica y la República del Congo, de donde son su madre y su padre.

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FUENTE: AP