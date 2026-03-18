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Trail Blazers vencen 127-119 a los Pacers y se acercan al mini-torneo

INDIANÁPOLIS (AP) — Deni Avdija anotó 23 de sus 32 puntos en la primera mitad y Donovan Clingan sumó un máximo de su carrera de 28 unidades y capturó 13 rebotes para ayudar el miércoles a los Trail Blazers de Portland a contener por 127-119 a los Pacers de Indiana, que arremetieron con fuerza.

Portland ganó por tercera vez en cuatro partidos y los Trail Blazers están más cerca de asegurar un puesto en el mini-torneo de la Conferencia Oeste en lo que se perfila como una postemporada muy abierta.

Indiana amplió a 15 partidos la racha de derrotas más larga en la historia de la franquicia de la NBA. La última victoria de los Pacers fue el 11 de febrero.

Avdija también tuvo 11 rebotes para Portland, que igualó su mitad de mayor anotación de la temporada con 79 puntos en los dos primeros cuartos. Clingan acertó 3 de 5 triples y registró dos tapones.

Ivica Zubac lideró a los Pacers, diezmados por las lesiones, con 18 tantos. Jalen Slawson aportó 17 puntos, siete rebotes y cuatro tapones.

El cuatro veces All-Star Pascal Siakam se perdió su sexto partido consecutivo por un esguince en la rodilla derecha. Durante su conferencia de prensa previa al partido, el entrenador de los Pacers, Rick Carlisle, señaló que no tenía un calendario para el regreso de Siakam, pero se mantuvo optimista de que volvería esta temporada, pese a que Indiana tiene el peor récord de la liga con 15-54.

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