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Trail Blazers contratan como entrenador al asistente de los Wolves Micah Nori

Los Trail Blazers de Portland eligieron el martes a Micah Nori, asistente de los Timberwolves de Minnesota, como su próximo entrenador principal, después de llegar a los playoffs por primera vez en cinco años bajo la dirección del entrenador interino Tiago Splitter.

ARCHIVO - Foto del 26 de mayo del 2024, el asistente de los Timberwolves de Minnesota Micah Nori dirige una jugada en el juego 3 de las finales de la Conferencia Oeste ante los Mavericks de Dallas. (AP Foto/Julio Cortez, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 26 de mayo del 2024, el asistente de los Timberwolves de Minnesota Micah Nori dirige una jugada en el juego 3 de las finales de la Conferencia Oeste ante los Mavericks de Dallas. (AP Foto/Julio Cortez, Archivo) AP

Nori, quien pasó las últimas cinco temporadas con los Timberwolves, ha sido entrevistado para varias vacantes de entrenador principal, incluyendo con los Bulls de Chicago a principios de este mes, con los Knicks de Nueva York el año pasado y los Lakers de Los Ángeles en el 2024.

Nori, de 52 años, fue el principal asistente del entrenador de los Timberwolves, Chris Finch. El club llegó a los playoffs en cada temporada, ganó cinco series y alcanzó las finales de la Conferencia Oeste en 2023 y 2024. Nori, quien comenzó su carrera en la NBA en 1998 como cazatalentos de los Raptors de Toronto, también ha sido asistente de los Raptors, los Kings de Sacramento, Nuggets de Denver y los Pistons de Detroit. Su hijo, Dante, es jugador de béisbol de ligas menores en la organización de los Filis de Filadelfia.

Splitter, quien fue contratado la semana pasada como entrenador principal de los Bulls, fue ascendido de asistente a entrenador interino cuando el entonces entrenador principal Chauncey Billups fue arrestado en octubre en una redada federal contra una extensa operación de apuestas. Billups se ha declarado no culpable de los cargos de fraude electrónico y lavado de dinero.

Los Blazers terminaron 42-40 y perdieron en en la primera ronda en cinco juegos ante los Spurs de San Antonio, su primera aparición en la postemporada y la primera vez que finalizaron con un récord ganador en cinco años.

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El periodista deportivo de AP Dave Campbell en Minneapolis contribuyó a este informe.

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