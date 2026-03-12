Trabajadores marchan para exigir aumento de salarios y pensiones en Venezuela

Una mujer participa en una protesta exigiendo mejores salarios, pensiones y beneficios, cerca de la Asamblea Nacional en Caracas, Venezuela, el jueves 12 de marzo de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos) AP

Los manifestantes denunciaron el incumplimiento de convenios laborales y portaban carteles con lemas como “no más salarios de hambre” y coreaban “no quiero bono… yo lo que quiero es un salario digno ya”.

“La realidad salarial del sector universitario, como de todos los trabajadores, es absolutamente precaria”, dijo Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, la mayor y más antigua del país.

La presidenta en funciones, que fue juramentada el 5 de enero dos días después de un sorpresivo operativo militar estadounidense que depuso y capturó al entonces presidente Nicolás Maduro, ha dicho que tiene el propósito de llevar adelante mejoras económicas y sociales duraderas.

El salario de los profesores universitario a dedicación exclusiva es de menos de tres dólares al mes. Sus ingresos son complementados con dos bonos que suman cerca de 140 dólares, sin incidencia en otros beneficios que los empleadores están obligados por ley a pagar, entre ellos el bono vacacional y el bono de fin de año.

“Este mes se cumplen cuatro años del último aumento de salario; esto ha impactado seriamente la capacidad de consumo y ahorro de los trabajadores y sus familias”, acotó Afonso.

Los trabajadores son agobiados por los bajos salarios en bolívares y los altos precios fijados en dólares que se incrementan a diario por la continua devaluación de la moneda local y que condena a millones de venezolanos a vivir en pobreza.

La mayoría de los trabajadores del sector público sobreviven con aproximadamente 160 dólares al mes, casi en su totalidad bonos, mientras que el empleado promedio del sector privado ganó alrededor de 237 dólares al mes el año pasado, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas, un organismo independiente.

El salario mínimo mensual de Venezuela de unos 130 bolívares (0,29 centavos de dólar) --usado como referencia para el pago de pensiones-- y no se ha aumentado desde marzo de 2022, situándose muy por debajo de la medida de pobreza extrema de las Naciones Unidas de 2,15 dólares al día. En la práctica se necesitan casi diez salarios mínimos mensuales para comprar un kilo de arroz.

En consecuencia, muchos venezolanos tienen dos o más empleos para mejorar sus ingresos. El precio de una canasta básica de alimentos ha superado los 500 dólares, según el Observatorio.

Los manifestantes, que sortearon sin mayor resistencia los intentos de policías de bloquearles el paso, llegaron a la sede de la Asamblea Nacional en el centro de Caracas, donde un grupo entregó un pliego de exigencias.

Como suele ocurrir en Venezuela en las últimas décadas de gobiernos autoproclamados socialistas, hubo una marcha de militantes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela que arrancó un poco más tarde muy cerca de la protesta de los trabajadores. No se registraron incidentes entre los manifestantes.

Los partidarios del gobierno marcharon por el centro de Caracas demandando paz, soberanía y la liberación de Maduro y su su esposa Cilia Flores, trasladados a Nueva York para enfrentar cargos federales de tráfico de droga.

