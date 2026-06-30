Trabajadores humanitarios alertan de enfermedades y hospitales desbordados tras sismos en Venezuela

Residentes que ayudan en las labores de rescate se sientan entre escombros que dejaron los terremotos en La Guaira, Venezuela, el 30 de junio de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos) AP

Las decenas de equipos internacionales y nacionales en toda Venezuela siguen centrados en la búsqueda de sobrevivientes, mientras el recuento oficial de muertos supera los 1.700 y se siguen sacando cuerpos de entre los escombros.

Pero ya se está desarrollando una crisis humanitaria entre los sobrevivientes. Agencias de las Naciones Unidas manifestaron preocupación por los efectos en la salud de miles de personas desplazadas que han dormido durante días a la intemperie o en refugios abarrotados e insalubres.

Funcionarios venezolanos afirman que más de 15.800 personas se han visto afectadas por los terremotos —una cifra que refleja el número oficial de desplazados—, señaló el martes la portavoz de la agencia de la ONU para los refugiados, Carlotta Wolf. Venezolanos que quedaron sin hogar de forma repentina están durmiendo en autos, parques y otros lugares sin que haya refugios de emergencia adecuados disponibles.

Wolf indicó que esa cifra seguirá aumentando. Muchas de las personas desplazadas en el estado más golpeado, La Guaira, están sufriendo una escasez generalizada de alimentos, agregó.

En una rueda de prensa en Ginebra, el portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Christian Lindmeier, dijo que los venezolanos desplazados se han vuelto cada vez más vulnerables a brotes de enfermedades prevenibles como el sarampión, dadas las bajas tasas de vacunación de la población, así como a enfermedades transmitidas por el agua como el dengue, la fiebre amarilla y la malaria, que ahora repuntan tras el desastre.

El sistema de salud venezolano, estresado por décadas de falta de inversión y años de crisis económica, está “ahora bajo una presión extrema, con instalaciones que operan más allá de su capacidad ante el aumento de los casos de traumatismos”, afirmó Lindmeier.

Según el gobierno, los sismos de la semana pasada dañaron o comprometieron de alguna forma 38 hospitales en todo el país. La OMS dijo que hasta ahora ha evaluado 21 de esas instalaciones, tres de las cuales ya no están operativas. Otras seis han sufrido daños y el resto ahora se está viendo sobrepasado por el aumento de casos de traumatismos.

Muchos médicos especialistas están desaparecidos entre las ruinas, incluidos funcionarios a cargo de la atención de maternidad en La Guaira, indicó la OMS, lo que agrava la presión.

Los “hallazgos revelan una prestación de servicios y un flujo de pacientes caóticos, marcados por el hacinamiento, el creciente retraso de cirugías ... y una ruptura de las medidas de bioseguridad”, dijo Lindmeier, y añadió que el caos ha provocado “el colapso de los servicios forenses y de morgue y un registro inadecuado de víctimas”.

El gobierno ha ofrecido actualizaciones diarias sobre las víctimas y el lunes reportó que el balance de muertos se situaba en 1.719 fallecidos y 5.000 heridos. Pero expertos sostienen que probablemente se trata de un subregistro significativo, ya que muchas más personas siguen desaparecidas y las esperanzas de encontrar sobrevivientes disminuyen con cada día que pasa.

Las autoridades no han ofrecido ningún conteo oficial de desaparecidos, y los daños del terremoto a las redes telefónicas y demás infraestructura complican incluso los esfuerzos informales para dimensionar el número de quienes aún permanecen enterrados bajo los escombros.

En una base de datos digital no gubernamental se reportó que más de 50.000 personas estaban desaparecidas, aunque no está claro cuántas de ellas han sido encontradas.

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DeBre informó desde Buenos Aires, Argentina.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP