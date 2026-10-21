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Trabajadores estatales de California inician huelga de 1 día por regreso a oficina, salario y salud

SACRAMENTO, California (AP) — Los trabajadores estatales de California iniciarán una huelga de un día el miércoles, instando a la administración del gobernador, Gavin Newsom, a acordar un nuevo contrato que aumente el salario de los empleados, garantice el acceso a una atención médica asequible y permita mayor flexibilidad para el trabajo remoto.

ARCHIVO - El gobernador de California, Gavin Newsom, habla sobre su plan de gasto estatal, el 14 de mayo de 2026 en Sacramento, California. (AP Foto/Jeff Chiu, Archivo)
ARCHIVO - El gobernador de California, Gavin Newsom, habla sobre su plan de gasto estatal, el 14 de mayo de 2026 en Sacramento, California. (AP Foto/Jeff Chiu, Archivo) AP

SEIU Local 1000, el sindicato más grande de los trabajadores del gobierno de California, que representa a más de 100.000 empleados, incluidos auditores, enfermeros y asesores, colocará piquetes en ciudades de todo el estado por primera vez desde la fundación del sindicato en 2004. Los afiliados votaron de manera abrumadora a favor de autorizar la huelga a principios de este mes, acusando al estado de no negociar de buena fe después de que su contrato venciera en junio.

“Vamos a la huelga porque sabemos que la administración Newsom puede y debe hacerlo mejor", afirmó Anica Walls, presidenta del sindicato, en un comunicado. "Deben volver a la mesa y negociar de buena fe para lograr un contrato que permita a los trabajadores estatales costear los alimentos, el cuidado infantil, el alquiler y otras necesidades”.

La huelga se produce tras una orden de Newsom que exige que los trabajadores estatales regresen a la oficina cuatro días a la semana a más tardar el 1 de julio. Newsom, que se prepara para dejar el cargo en enero y contempla postularse a la presidencia en 2028, sostuvo que la medida mejoraría la colaboración y la innovación en el lugar de trabajo, lo que ayudará al gobierno a servir mejor al público. El mes pasado vetó un proyecto de ley respaldado por el sindicato que habría exigido a las agencias estatales presentar una justificación por escrito para obligar a los trabajadores a presentarse en la oficina.

El Departamento de Recursos Humanos de California indicó que estaba coordinando con el sindicato y con los departamentos estatales, que cuentan con planes de contingencia en caso de que las operaciones gubernamentales se vean interrumpidas por la huelga.

“El departamento sigue centrado en alcanzar un acuerdo justo y responsable y continúa disponible en la mesa de negociación”, indicó el departamento en un comunicado.

El sindicato sostiene que el trabajo remoto le ahorra dinero al estado que, de otro modo, gastaría en espacio de oficina, y mejora el equilibrio entre la vida laboral y personal de la gente.

El sindicato también está presionando para que el estado aumente los salarios de los trabajadores en un 20% durante los próximos tres años e incremente la contribución estatal a los costos de atención médica de los empleados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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