Tottenham se tambalea con el descenso de la Liga Premier. Las cifras lo dicen todo

— Seis derrotas consecutivas en todas las competiciones. Eso nunca había ocurrido en los casi 144 años de historia del club.

— Once partidos sin ganar en la Liga Premier. También es la primera vez que le pasa a Tottenham.

— Cuatro derrotas en los primeros cuatro partidos de Igor Tudor al mando de forma interina. Esto nunca le había ocurrido a un técnico de Tottenham.

Da la sensación de que las cosas difícilmente podrían empeorar en los Spurs, que —no lo olvidemos— conquistaron la Liga Europa la temporada pasada y fueron uno de los 12 miembros fundadores del ambicioso pero defectuoso proyecto de la Superliga que se abortó rápidamente en 2021.

Tottenham, golpeado tras la calamitosa derrota 5-2 en la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid, viaja a Anfield para un partido de liga contra Liverpool el domingo con su plantel hecho trizas por una mezcla de lesiones, suspensiones y una falta general de confianza.

La 30ª jornada comienza con los Spurs —presentes de manera ininterrumpida en la máxima categoría desde la década de 1970— dos puestos y un punto por encima de la zona de descenso, con nueve partidos por disputar. Para el saque inicial en Anfield, podrían estar dentro de ella.

West Ham, tercero por la cola, y Nottingham Forest, cuarto desde el fondo, están ambos a un punto de Tottenham de cara a sus partidos en casa contra Manchester City el sábado y Fulham el domingo, respectivamente. Liverpool-Tottenham es el último partido del domingo.

Jugadores clave como James Maddison, Dejan Kulusevski, Mohammed Kudus, Rodrigo Bentancur y Destiny Udogie siguen en la lista de lesionados, mientras que el capitán Cristian Romero y el mediocampista Joao Palhinha podrían perderse este fin de semana después de quedar aturdidos tras un choque de cabezas al final del partido contra el Atlético. El defensor Micky van de Ven está suspendido.

Luego está la situación del arquero. El nivel de Guglielmo Vicario fue tan pobre que Tudor consideró necesario dejarlo fuera ante el Atlético y darle su primera titularidad desde octubre a Antonin Kinsky. El checo de 22 años ni siquiera aguantó 17 minutos antes de ser sustituido, tras una actuación plagada de errores.

Eso significa que es probable que Vicario recupere la titularidad, pero su confianza tampoco puede estar alta.

Pese a estar bajo una fuerte presión, todo indica que Tudor seguirá al mando este fin de semana. Tottenham confirmó a mitad de semana que el croata ofrecerá una conferencia de prensa el viernes, en la previa del partido contra Liverpool. Luego, el partido de vuelta contra el Atlético se disputa el miércoles.

Después de eso, el único objetivo de Tottenham podría ser simplemente evitar el descenso.

Enfrentamientos clave

Arsenal y Man City juegan el mismo día en el capítulo más reciente de la lucha por el título.

Con una ventaja de siete puntos, Arsenal recibe a Everton. El City juega unas horas más tarde en el Estadio Olímpico.

Manchester United y Aston Villa están igualados en puntos —en tercer y cuarto lugar, respectivamente— antes de su duelo en Old Trafford.

Jugadores a seguir

Con una jornada en medio de un calendario apretado por la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, se espera ver rotaciones en algunos de los equipos de arriba.

Pep Guardiola, el técnico del City, quizá quiera mantener a Antoine Semenyo en su equipo, ya que el internacional ghanés ha marcado siete goles en 13 partidos desde su llegada en enero procedente de Bournemouth.

El delantero de Chelsea Joao Pedro suma ocho goles en sus últimos ocho partidos de cara a un encuentro en casa contra Newcastle el sábado.

Fuera de acción

Liverpool también tiene sus propias preocupaciones por lesiones para la visita del atribulado Tottenham: el arquero brasileño Alisson Becker no viajó a Turquía para la derrota 1-0 a mitad de semana ante Galatasaray en la Liga de Campeones debido a un problema no revelado.

Arsenal tendría otra vez descartado al mediocampista y capitán Martin Odegaard, que se recupera de una lesión de rodilla.

