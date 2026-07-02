Tottenham ficha a Fernandes por 113 millones, cifra récord del club; Tonali podría llegar

ARCHIVO - Foto del 10 de mayo del 2026, Mateus Fernandes del West Ham reacciona en el encuentro ante el Arsenal en la Liga Premier. (AP Foto/Ian Walton, Archivo) AP

Fernandes, de 21 años, que no está disputando el Mundial, formó parte del equipo del West Ham que descendió en la última jornada de la temporada pasada gracias a una victoria de Tottenham en el último día.

Ahora se ha mudará al otro lado de Londres para unirse a los Spurs, que están reconstruyendo su plantel con el recién contratado entrenador Roberto De Zerbi después de apenas mantener su estatus en la máxima categoría, que ostenta desde hace casi 50 años.

Los defensas centrales Jan Paul van Hecke y Marco Senesi ya se han incorporado, junto con el exlateral izquierdo del Liverpool Andy Robertson, mientras que el mediocampista Tonali confirmó que va camino a Tottenham desde Newcastle en una operación que, según informó la BBC, podría valer 100 millones de libras (133 millones de dólares).

Fernandes, que solo estuvo una temporada en el West Ham tras llegar desde el Southampton, señaló que De Zerbi “fue una parte clave de por qué he decidido unirme”, en el mayo desembolso del club, superando con creces los 65 millones de libras (83 millones de dólares) que pagaron para fichar a Dominic Solanke en agosto de 2024.

“Cuando hablamos, fue muy especial”, manifestó Fernandes, cuya única aparición con Portugal fue como suplente en los minutos finales en una victoria 2-0 sobre Estados Unidos en abril. “Vemos el fútbol de la misma manera: salir al campo como un equipo fuerte, con lucha y energía, para intentar ganar cada partido”.

El director deportivo de Tottenham, Johan Lange, describió a Fernandes como “un jugador con una capacidad técnica, inteligencia y madurez sobresalientes”.

“E incluso a una edad temprana”, comentó Lange, “(él) ha demostrado que puede rendir de manera constante en entornos exigentes y de alta presión”.

Tonali deja Newcastle por el ‘estilo de vida y familiar’

En una entrevista difundida el jueves por la cadena británica Sky Sports, Tonali dijo que se separaba “en muy buenos términos” de Newcastle tras un periodo de tres años que incluyó una suspensión de 10 meses por su participación en un escándalo de apuestas.

“Estamos todos felices y estamos listos para esta nueva aventura”, expresó Tonali, quien además añadió que la presencia de De Zerbi fue un factor “enorme” detrás del traspaso.

“También fue una elección de estilo de vida y familiar”, agregó el mediocampista central, en referencia al nacimiento de su hijo el año pasado.

La llegada de Tonali elevaría el gasto de Tottenham por encima de los 300 millones de dólares en esta pretemporada.

Tottenham busca recuperarse de la humillación tras terminar en el 17º puesto por segundo año consecutivo en la Liga Premier, tras haber estado en la máxima división desde finales de la década de 1970.

El equipo no jugará en Europa la próxima temporada.

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FUENTE: AP