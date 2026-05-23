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Torres conecta jonrón en su debut en Grandes Ligas a los 28 y los Cardenales vencen 8-1 a Rojos

CINCINNATI (AP) — El boricua Bryan Torres conectó un jonrón de dos carreras y también pegó un sencillo en su debut en las Grandes Ligas a los 28 años, lo que ayudó a los Cardenales de San Luis a vencer 8-1 a los Rojos de Cincinnati el sábado en el primer juego de una doble cartelera diurna-nocturna.

Bryan Torres, de los Cardenales de San Luis, observa su jonrón de dos carreras durante la novena entrada del primer juego de una doble cartelera contra los Rojos de Cincinnati en Cincinnati, el sábado 23 de mayo de 2026. (Foto AP/Carolyn Kaster)
Bryan Torres, de los Cardenales de San Luis, observa su jonrón de dos carreras durante la novena entrada del primer juego de una doble cartelera contra los Rojos de Cincinnati en Cincinnati, el sábado 23 de mayo de 2026. (Foto AP/Carolyn Kaster) AP

Jordan Walker también conectó un jonrón de dos carreras y Andre Pallante (5-4) permitió una carrera y dos hits en seis entradas en la reposición del juego del viernes que se suspendió por lluvia. Pallante retiró a sus últimos 13 bateadores.

Torres, quien jugó por primera vez en ligas menores en 2015, bateó séptimo y jugó en el jardín izquierdo. Le negoció una base por bolas con cuenta llena a Chris Paddack (0-6) en la segunda entrada, conectó un sencillo ante un cutter en la cuarta, rodó para out en la sexta, elevó para out en la séptima y conectó un jonrón hacia el jardín derecho-central ante una recta del venezolano Jose Franco en la novena.

Paddack permitió tres carreras, siete hits y tres bases por bolas en cinco entradas. ___

FUENTE: AP

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