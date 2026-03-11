Tornados dejan dos muertos y casas dañadas en Illinois e Indiana; llegan más tormentas

Escombros cubren varios vehículos tras el paso de una potente tormenta por el condado de Kankakee, Illinois, el 10 de marzo de 2026. (WLS-TV vía AP) AP

“Por favor, no vengan aquí. No intenten ayudar en este momento”, dijo el jefe de la policía del condado de Newton, Shannon Cothran, en un mensaje en video frente a lo que parecía ser una vivienda destruida en la pequeña comunidad de Lake Village, en el noroeste de Indiana.

Las muertes en Lake Village fueron confirmadas por Laurie Postma, portavoz del Departamento de Bomberos de Lake Township, en una conferencia de prensa ofrecida por la jefa de policía, la policía estatal y autoridades locales el miércoles. La identidad de las víctimas no se reveló.

Según Postma, menos de 10 personas resultaron heridas en las tormentas del martes, que también derribaron árboles y líneas eléctricas.

Varias viviendas de la comunidad quedaron destruidas por un aparente tornado, y el cabo Eric Rot, de la policía estatal de Indiana, indicó que hubo heridos, aunque no pudo ofrecer una cifra exacta ni su estado.

David Ferris, un paramédico de un condado vecino que vive en Lake Village, justo al sur de la zona afectada, contó que él, su esposa y sus perros “aguantaron en la bañera de la planta baja”. Salieron ilesos, salvo porque se quedaron sin electricidad. Después salió a ayudar en las labores de rescate y asistió a gente con cortes, raspaduras y golpes en la cabeza.

“Tuvimos otra casa de la que un hombre salió arrastrándose”, relató Ferris a The Associated Press en una entrevista. “Tenía problemas para respirar porque estaba cubierto de aislante de la vivienda”.

Ferris indicó que la tienda Family Dollar local quedó destruida, igual que una gasolinera al otro lado de la calle y varios árboles grandes fueron arrancados de raíz.

Las potentes tormentas, que dejaron lluvia y granizo en zonas de la parte norcentral del país, amenazaban con provocar tornados intensos, vientos dañinos y granizo de gran tamaño desde las llanuras del sur hasta el sur de los Grandes Lagos, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. Partes de Illinois, Indiana, Kentucky y Ohio estaban bajo alerta de tornado la mañana del miércoles.

Se formaron varios tornados en el noreste de Illinois y el noroeste de Indiana, pero el dato exacto no estará disponible hasta que las autoridades evalúen los daños, señaló Andrew Lyons, meteorólogo del Centro de Predicción de Tormentas del Servicio Meteorológico Nacional.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, dijo en una publicación en la plataforma social X que había sido informado de los daños causados por la tormenta y los tornados.

“Tenemos en nuestros pensamientos a todos los habitantes de Illinois afectados por el mal tiempo; estaremos aquí para ayudarlos a recuperarse”, señaló en su mensaje.

Un tornado tocó tierra cerca del recinto ferial de Kankakee, a unos 92 kilómetros (57 millas) al sur de Chicago, antes de desplazarse hacia el noreste hasta Aroma Park, donde causó daños considerables, según el departamento de policía del condado de Kankakee. No se han reportado heridos.

“Quiero recordar a los residentes de la zona que revisen cómo están sus vecinos y seres queridos, pero que eviten los viajes innecesarios en la medida de lo posible”, indicó el jefe de policía de Kankakee, Mike Downey, en un comunicado.

En un video compartido en redes sociales, se ve cómo un tornado atraviesa un campo de cultivo cerca de un aeropuerto, mientras los vehículos se alineaban a lo largo de la carretera.

Más de dos millones de estadounidenses estaban en riesgo moderado de sufrir condiciones climatológicas severas en Illinois e Indiana. Casi 22 millones enfrentaban un riesgo ligeramente menor en una zona que incluye Chicago, Fort Worth, Texas, y Oklahoma City, Oklahoma.

___

La periodista de The Associated Press Hannah Schoenbaum en Salt Lake City, Utah, contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP