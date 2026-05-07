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Tormentas en Mississippi dañan cientos de viviendas entre reportes de varios tornados

JACKSON, Mississippi, EE.UU. (AP) — Fuertes tormentas que incluyeron al menos un tornado confirmado arrasaron partes de Mississippi, donde derrumbaron cientos de viviendas, arrancaron árboles y derribaron líneas eléctricas, informaron las autoridades el jueves.

En esta imagen extraída de un video tomado por WDAM, árboles dañados y una estructura se ven tras una tormenta que golpeó parte del condado Lamar, Mississippi, el miércoles 6 de mayo de 2026. (WDAM via AP)
En esta imagen extraída de un video tomado por WDAM, árboles dañados y una estructura se ven tras una tormenta que golpeó parte del condado Lamar, Mississippi, el miércoles 6 de mayo de 2026. (WDAM via AP) AP

No hubo reportes inmediatos de muertes ni de lesiones graves por las tormentas que azotaron varios condados la noche del miércoles.

Un parque de remolques en la pequeña comunidad de Bogue Chitto, en el condado de Lincoln, sufrió graves daños.

“Estaba viendo TikTok en mi cama y pensé que era un trueno. Fui a mi sala. Volví a mi habitación y la habitación ya no estaba”, contó al residente Max Mahaffey contó a WAPT-TV.

Indicó que no resultó herido, pero su abuela se lastimó un tobillo y algunos de sus vecinos sufrieron cortes y moretones.

El Servicio Meteorológico Nacional señaló que “un tornado muy grande y peligroso” pasó desde el este del condado de Lincoln hacia el condado de Lawrence.

El gobernador Tate Reeves afirmó que se reportaron múltiples tornados en las zonas central y occidental del estado, y que la Agencia Estatal de Manejo de Emergencias estaba coordinando las labores de respuesta.

“Recen por Mississippi”, publicó en internet.

Funcionarios de emergencias del condado de Lincoln indicaron que el mal tiempo causó daños importantes y varias lesiones, pero ninguna muerte.

“Las evaluaciones de daños continúan; hay múltiples carreteras bloqueadas en el condado. Les pedimos que, por favor, se abstengan de hacer turismo, ya que los equipos están trabajando”, publicó el departamento de manejo de emergencias a primera hora del jueves.

El servicio meteorológico indicó que se esperaban más tormentas el jueves, con posibilidad de tornados en partes de Alabama, Georgia y Florida. También eran posibles tormentas fuertes en partes de las Carolinas y Texas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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