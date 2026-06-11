Tormentas dejan sin luz al centro norte de EEUU y alteran vuelos en Chicago

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de tornado en Illinois, Kansas, el norte de Missouri y el sur de Iowa, mientras que se mantenían avisos por tormentas eléctricas severas para partes de la región de los Grandes Lagos.

El área de Chicago se preparaba para un golpe doble meteorológico. Se esperaba que las tormentas que llegaron el miércoles por la tarde, derribando árboles y dañando algunos edificios, se vieran seguidas por más mal tiempo por la noche. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre tormentas que se desplazaban hacia el este por el norte de Illinois y que podrían traer “vientos dañinos, uno o dos tornados breves y lluvias torrenciales localizadas que aumentan el riesgo de inundaciones repentinas”.

Los dos principales aeropuertos de Chicago, el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago y el Aeropuerto Internacional Midway de Chicago, suspendieron temporalmente todos los vuelos por la noche debido a tormentas eléctricas. Se emitió una suspensión similar de operaciones en tierra en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York, debido a tormentas eléctricas.

Más de 1.000 vuelos con destino a Chicago y desde Chicago habían sufrido retrasos o habían sido cancelados para la noche del miércoles, según FlightAware, un sitio web de seguimiento de vuelos.

Vientos fuertes arrancaron parte del tejado de un edificio de apartamentos en el área de Chicago, lo que obligó a los residentes a evacuar, según NBC 5 Chicago. En otros lugares, se derrumbaron graneros en Wisconsin, varios edificios quedaron aplastados en zonas rurales del norte de Missouri y algunos árboles grandes y líneas eléctricas fueron derribados en otras áreas del centro norte, según mostraron fotos y videos en internet.

Más de 264.000 clientes no tenían electricidad en Illinois, la mayoría en el condado de Cook, y casi 140.000 estaban sin suministro en Michigan, según poweroutage.com. También hubo cortes en Kansas, Wisconsin, Iowa, Indiana y Ohio.

La empresa Commonwealth Edison, que presta servicio eléctrico en el norte de Illinois, informó que las tormentas habían derribado postes y cables.

“Sabemos que esto es difícil y restableceremos el servicio de la manera más segura y rápida posible, según lo permitan las condiciones”, indicó la compañía en una publicación en X.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, advirtió a los residentes el miércoles por la tarde que se esperaba que las condiciones se intensificaran y podrían traer tornados, tormentas eléctricas severas, vientos dañinos e inundaciones repentinas.

“Asegúrense de tener acceso a un lugar seguro donde refugiarse, manténganse al tanto de las actualizaciones meteorológicas y comprueben cómo están sus vecinos”, escribió Johnson en X.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP