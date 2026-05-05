americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Tormenta de nieve tardía podría ser la mayor de la temporada en Denver

DENVER (AP) — Mientras algunos estadounidenses contemplan tulipanes y cortan el césped, la gente en Colorado y Wyoming vuelve a sacar sus palas para la nieve.

La nieve cae sobre flores el martes 5 de mayo de 2026, en Fort Collins, Colorado. (AP Foto/Mead Gruver)
La nieve cae sobre flores el martes 5 de mayo de 2026, en Fort Collins, Colorado. (AP Foto/Mead Gruver) AP

Se prevé que una tormenta de nieve tardía recorra las Montañas Rocosas y las Grandes Llanuras, y provoque lluvia que se convertiría en nieve en el área de Denver para la noche del martes, con una posibilidad de hasta 20 centímetros (8 pulgadas), según pronósticos. En las elevaciones más altas podrían caer hasta 30 centímetros (un pie), de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Podría ser la mayor nevada de la temporada en Denver.

“Acabamos de tener el invierno más seco registrado”, señaló Kenley Bonner, meteorólogo de la oficina del servicio meteorológico en Denver. “Al principio de la temporada, bromeábamos diciendo que el invierno no llegaría sino hasta la primavera, y eso fue exactamente lo que ocurrió”.

Gran nevada y un rápido descenso de la temperatura

Se espera que la nieve continúe hasta el miércoles, seguida de un desplome de las temperaturas y una helada generalizada durante la noche, indicó el servicio meteorológico.

Toda esa nieve pesada y húmeda podría quebrar ramas de árboles y provocar cortes de electricidad, advirtió Bonner. Las empresas de servicios públicos se están preparando, y Xcel Energy puso a 165 empleados en alerta en todo el estado.

¿Nieve en mayo?

El pronóstico es inusual, pero no desconocido.

Por lo general, Denver registra su última nevada alrededor del 28 de abril, aunque llegan a ocurrir tormentas en mayo. La “ciudad de una milla de altura” registró 1,2 centímetros (media pulgada) de nieve el 21 de mayo de 2022, mientras que la cercana Boulder recibió 11,4 centímetros (4,5 pulgadas).

Históricamente, Denver ha tenido al menos cinco tormentas de mayo con acumulaciones de nieve superiores a 25 centímetros (10 pulgadas). La mayor de ellas, ocurrida en 1893, dejó 39,3 centímetros (15,5 pulgadas). La nevada más reciente de dos dígitos en la ciudad fue del 25 al 26 de mayo de 1950, con 27 centímetros (10,7 pulgadas).

Una ligera nevada, ocurrida el 2 de junio de 1951, fue la fecha más tardía del año en la que nevó.

La tormenta es bienvenida durante una sequía, pero no es una solución

Abril fue más cálido de lo habitual y con pocas precipitaciones: el mes pasado, a Denver le faltaron 2,5 centímetros (una pulgada) de lluvia y 7 centímetros (2,8 pulgadas) de nieve en comparación con lo normal.

Pero una sola tormenta no resolverá los problemas de agua del Oeste.

En un informe del Centro Nacional de Mitigación de la Sequía se indica que las precipitaciones recientes ayudaron a aumentar la humedad de la capa superficial del suelo y redujeron las necesidades de riego, pero no han cambiado un panorama hídrico “mayormente desalentador” de cara al verano.

También habrá tormentas en otros lugares

El tiempo inestable no se limita a las Rocosas.

Según el Centro de Predicción de Tormentas, se esperan tormentas eléctricas desde el noreste de Texas hasta el oeste de Tennessee, y Arkansas enfrenta el mayor riesgo de granizo de gran tamaño, vientos dañinos y posibles tornados. Fuertes tormentas aisladas también podrían alcanzar partes del Noreste.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un auto clásico estadounidense lleva a turistas junto a la embajada de Estados Unidos en La Habana, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuba publica nueva ley de extranjería y elimina requisitos de permanencia en el país a ciudadanos

El italiano Kimi Antonelli de la escudería Mercedes celebra tras ganar el Gran Premio de Miami el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Miami para su tercera victoria seguida en F1

Julián Álvarez del Atlético de Madrid durante el partido de semifinal de la Liga de Campeones contra Arsenal,el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)

Arsenal y Atlético intercambian goles de penal en empate 1-1 en ida de semifinales de Champions

Esta imagen, contenida en un documento judicial del Departamento de Justicia, del 29 de abril de 2026, muestra a Cole Tomas Allen dentro de su habitación de hotel, el sábado 25 de abril de 2026 en Washington, usando su teléfono móvil para fotografiarse en el espejo. (Foto, Departamento de Justicia vía AP)

El hombre acusado de intentar matar a Trump se tomó una foto momentos antes del ataque

Destacados del día

CUBA CONTROLA LA RENUNCIA A LA CIUDADANÍA: NUEVA LEY DA EL PODER FINAL AL ESTADO

CUBA CONTROLA LA RENUNCIA A LA CIUDADANÍA: NUEVA LEY DA EL PODER FINAL AL ESTADO

TRUMP ELEVA LA PRESIÓN: CONFIRMA QUE DESPLEGARA PORTAAVIONES FRENTE A CUBA TRAS REGRESO DE IRÁN

TRUMP ELEVA LA PRESIÓN: CONFIRMA QUE DESPLEGARA PORTAAVIONES FRENTE A CUBA TRAS REGRESO DE IRÁN

Un auto clásico estadounidense lleva a turistas junto a la embajada de Estados Unidos en La Habana, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuba publica nueva ley de extranjería y elimina requisitos de permanencia en el país a ciudadanos

MUERE HOMBRE ATROPELLADO EN SANTIAGO DE CUBA Y CRECE LA POLÉMICA: señalan a Juan Guillermo Almeida

MUERE HOMBRE ATROPELLADO EN SANTIAGO DE CUBA Y CRECE LA POLÉMICA: señalan a Juan Guillermo Almeida

TENSIÓN MÁXIMA: EMBAJADOR CUBANO EN LA ONU DICE QUE CUBA NO SE RENDIRÁ TRAS ADVERTENCIAS DE TRUMP

TENSIÓN MÁXIMA: EMBAJADOR CUBANO EN LA ONU DICE QUE "CUBA NO SE RENDIRÁ" TRAS ADVERTENCIAS DE TRUMP

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter