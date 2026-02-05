Tormenta Leonardo azota España y Portugal; deja un muerto y una niña desaparecida

Compartir en:









Vista de las inundaciones en la localidad de San Martín del Tesorillo, el jueves 5 de febrero de 2026, afectada por las fuertes lluvias que azotaron el sur de Andalucía. (Francisco J. Olmo/Europa Press vía AP) AP

En la región de Andalucía, en el sur de España, cerca de 4.000 personas evacuaron sus hogares debido a la tormenta en curso, y decenas de carreteras permanecieron cerradas a causa de inundaciones y deslizamientos de tierra.

La agencia meteorológica de España levantó el nivel de alerta más alto en el sur del país, pero añadió que se esperaba otro sistema de tormentas durante el fin de semana. Leonardo es la más reciente de una serie de tormentas que han azotado a España y Portugal en las últimas semanas.

La noche del miércoles, un hombre murió en el sur de Portugal cuando su vehículo fue engullido por las aguas de la inundación, reportaron medios locales.

La ciudad de Alcácer do Sal, en el sur de Portugal, a unos 90 kilómetros (56 millas) de Lisboa, estaba lidiando con el aumento de las aguas del río Sado, con áreas del centro inundadas y niveles de agua que alcanzaban los dos metros (cerca de 7 pies) de altura en algunos lugares.

Se prevé que fuertes lluvias azoten varias regiones de Portugal en los próximos días. Una tormenta anterior a finales de enero dejó un rastro de destrucción en el país y mató a varias personas, según las autoridades portuguesas.

En la provincia de Málaga, en el sur de España, las autoridades seguían buscando a una niña que cayó al río Turvilla el miércoles cuando intentaba salvar a su perro.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP