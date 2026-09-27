Tormenta causa inundaciones y deja a miles de personas sin electricidad en noreste de EEUU

La tormenta de desplazamiento lento mató a un trabajador de la autoridad de vivienda de la ciudad de Nueva York cuando un árbol cayó el sábado. Está prevista a persistir con lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje peligroso desde Nueva Jersey hasta Nueva Inglaterra.

La tormenta se mantenía justo al sur de Long Island y al este del norte de Nueva Jersey la mañana del domingo, y está prevista a merodear por la zona durante aproximadamente otras 24 horas, señaló Bob Oravec del Servicio Meteorológico Nacional en College Park, Maryland.

Lo peor de las lluvias vendrá el domingo pasando desde el norte de Nueva Jersey a la ciudad de Nueva York y Long Island, hasta el sur de Nueva Inglaterra. La tormenta se estaba debilitando gradualmente, indicó Oravec, pero la amenaza de inundaciones por marea persistía la mañana del domingo y nuevamente por la noche.

“Las partes más impactantes de la tormenta probablemente serán los vientos fuertes y las inundaciones por marea”, declaró Oravec.

Más de 100.000 clientes estaban sin electricidad en el noreste y el Atlántico medio la mañana del domingo, según PowerOutage.us, incluidos más de 40.000 en Nueva York, 31.000 en Connecticut, 21.000 en Nueva Jersey y 11.000 en Massachusetts.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias informó que los centros de coordinación de respuesta en las regiones afectadas operaban en una “postura reforzada”, y que había equipos en espera en Nueva Inglaterra en caso de cortes generalizados.

Algunas personas recorrieron en kayak calles inundadas el sábado en Nueva Jersey y Nueva York. Otras fueron a las playas para intentar surfear las olas altas. Equipos de emergencia en Sea Bright, Nueva Jersey, rescataron a una mujer y a su perro después de que su vehículo quedara atrapado en aguas crecidas, informó ABC7.

En Surf City, Nueva Jersey, el agua subió dentro de una marina donde los trabajadores habían trasladado equipos a un terreno más alto, y el propietario Kenny Formica comentó que clientes reportaron embarcaciones y motos acuáticas desaparecidas o arrancadas de sus almacenes. En Norfolk, Virginia, las aguas de inundación hicieron que autos levantaran olas al avanzar por algunas calles.

La tormenta también interrumpió los viajes en toda la región. Cientos de vuelos fueron cancelados en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, mientras que las inundaciones cortaron el acceso por carretera a la isla Hatteras de Carolina del Norte, dejando varados a visitantes y obligando a una pareja a apresurarse para reubicar su boda después de que la mayoría de sus aproximadamente 45 invitados no pudiera llegar a la isla.

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La corresponsal Julie Walker contribuyó con esta nota desde Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP