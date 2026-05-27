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Torkelson pega jonrón, 5 lanzadores se combinan para 2 hits y Tigres vencen 4-0 a Angelinos

DETROIT (AP) — Spencer Torkelson conectó un jonrón, pegó dos dobles e impulsó tres carreras, y cinco lanzadores de Detroit se combinaron para permitir apenas dos hits en el juego que los Tigres ganaron el miércoles 4-0 a los Angelinos de Los Ángeles.

Spencer Torkelson, de los Tigres de Detroit, conecta un jonrón ante los Angelinos de Los Ángeles en el duelo del miércoles 27 de mayo de 2026 (AP Foto/Paul Sancya)
Spencer Torkelson, de los Tigres de Detroit, conecta un jonrón ante los Angelinos de Los Ángeles en el duelo del miércoles 27 de mayo de 2026 (AP Foto/Paul Sancya) AP

Los Tigres rompieron su peor racha de la temporada como locales, de siete derrotas seguidas.

Pese a ganar dos de sus últimos tres juegos, los Tigres han perdido nueve de sus últimos 11, 12 de 15 y 17 de 21. Detroit ha perdido seis series consecutivas, su sequía más larga de ese tipo desde 2021, y ha caído en ocho de sus últimas nueve.

Drew Anderson (2-1) relevó a Casey Mize para abrir la quinta entrada y lanzó tres innings perfectos con tres ponches. Mize ponchó a seis, permitió dos hits y dio una base por bolas en cuatro entradas sin permitir carreras antes de salir por una lesión no revelada.

Kyle Finnegan resolvió en tres hombres la octava entrada antes de que Kenley Jansen trabajara dos tercios de inning y Brenan Hanifee registrara el último out.

Colt Keith, Kevin McGonigle y Dillon Dingler aportaron dos hits cada uno por los Tigres.

El dominicano José Soriano (6-4) permitió tres carreras y siete hits en cinco entradas por los Angelinos, a quienes se les cortó su mejor racha de la temporada, de cuatro victorias consecutivas.

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