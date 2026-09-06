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Tommy Edman y Teoscar Hernández guían a Dodgers a triunfo 6-5 ante Nacionales

LOS ÁNGELES (AP) — Tommy Edman y Teoscar Hernández conectaron imparables clave en ausencia de Shohei Ohtani por los Dodgers de Los Ángeles, quienes remontaron el sábado para superar 6-5 a los Nacionales de Washington.

Tommy Edman, de los Dodgers de Los Ángeles, festeja en el dugout tras batear un jonrón de tres carreras ante los Nacionales de Washington el sábado 5 de septiembre de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill)
Tommy Edman, de los Dodgers de Los Ángeles, festeja en el dugout tras batear un jonrón de tres carreras ante los Nacionales de Washington el sábado 5 de septiembre de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Edman puso al frente a los Dodgers con un jonrón de tres carreras en la séptima entrada desde el puesto habitual de primer bate de Ohtani, y el dominicano Hernández impulsó una carrera con un sencillo en la primera entrada, como reemplazo de la superestrella japonesa como bateador designado.

Ohtani sigue siendo duda para jugar el domingo, en el cierre de la serie, y es posible que sea colocado en la lista de lesionados.

Dylan Crews y Daylen Lile conectaron sendos dobles impulsores por los Nacionales, y Cade Cavalli lanzó seis sólidas entradas tras un inicio complicado. Cavalli permitió dos carreras y cuatro hits, con ocho ponches, y retiró a 15 de los últimos 16 bateadores que enfrentó.

El venezolano Keibert Ruiz conectó un sencillo impulsor contra su antiguo equipo, pero Washington perdió su tercer juego consecutivo.

Los Ángeles atacó temprano a Cavalli. Freddie Freeman recibió un pelotazo con un out en la primera entrada y Mookie Betts conectó un sencillo. Hernández pegó un sencillo con dos outs para poner el 1-0, y Hunter Feduccia siguió con un sencillo impulsor para una ventaja de dos carreras.

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