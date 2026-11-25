El atacante brasileño abrió el marcador a los 15 minutos tras encarar y superar a Milton Valenzuela por la banda derecha. Efectuó un disparo lejano y cruzado que venció la portería rival.

A los 54, firmó su segunda anotación mediante un potente cobro de penal que, a pesar de ser alcanzado por el arquero Camilo Vargas, terminó en el fondo de las redes.

Por parte de los rojinegros, Florian Monzón vio anulado un gol tras una destacada definición debido a una posición adelantada previa.

El conjunto escarlata viajará a Guadalajara con la ventaja global para afrontar el choque de vuelta el próximo sábado. Le basta con mantener la ventaja en el marcador global para avanzar.

Tras permitir la diferencia de dos tantos, los visitantes contaron con la fortuna de no recibir más goles, luego de que Paulinho desaprovechó un par de oportunidades claras, una de ellas impactando directamente en el larguero.

La pena máxima convertida por Helinho fue decretada tras la revisión del VAR, El árbitro Guillermo Pacheco sancionó así una falta cometida por Adonis Frías sobre el portugués Paulinho.

Antes del silbatazo inicial, se rindió un emotivo homenaje en el estadio al estratega argentino Mohamed, quien anunció la víspera que dejará la dirección técnica de la escuadra al concluir su participación en la Liguilla y en la Copa Intercontinental de la FIFA en Doha.

La actividad de la Liguilla continuaba más tarde con la visita del América al Monterrey. Los duelos de ida concluirán este jueves con Chivas vs. Pachuca y Cruz Azul vs. León.

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FUENTE: AP