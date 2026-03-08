americateve

Toluca golea en casa 3-1 a Ciudad Juárez para mantenerse como el único invicto en la Liga MX

TOLUCA, México (AP) — Helinho, Antonio Briseño y Paulinho convirtieron las dianas durante el complemento con las que el bicampeón Toluca goleó en casa 3-1 a Ciudad Juárez el domingo, para extender su marcha invicta en el torneo Clausura de la Liga MX.

El brasileño Helinho hizo bueno el cobro de un penal a los 54 minutos, después de que el árbitro Luis Enrique Santander recurrió a la repetición de video para valorar un jalón en el área del colombiano Moisés Mosquera sobre Briseño.

El defensor escarlata Briseño amplió a los 70 con un cabezazo picado, a centro de una falta de Sebastián Córdova.

El brasileño Guilherme Castilho recortó por el conjunto fronterizo de inmediato tras aceptar la segunda diana, a los 71, con un remate arriba desde el corazón del área, a una diagonal precisa de Rodolfo Pizarro desde la línea final.

Paulinho, vigente triple campeón de goleo de la Liga MX, consumó su sexta diana del campeonato durante el octavo minuto del descuento, al hacer un remate exquisito a un pase de Marcel Ruiz, al poner el pie para que el balón saliera un poco bombeado y superara al arquero Sebastián Jurado.

El árbitro Santander recibió una segunda llamada desde la sala del VAR para valorar un pisotón del defensa escarlata Diego Zaragoza sobre José Luis Rodríguez a los 60; después de varios minutos de deliberación, no avaló la acción como una falta.

Los Diablos Rojos son el único equipo del campeonato sin derrota, para estar en la 2da posición con 24 unidades, una por detrás del líder Cruz Azul.

Los escarlatas hilvanaron con este triunfo 21 jornadas de liga sin derrota, desde la última que sufrieron ante Cruz Azul por 1-0 en la 6ta jornada del Apertura 2025.

Ciudad Juárez quedó fuera de zona de liguilla en la 12da posición con 10 unidades.

El estratega argentino Antonio Mohamed dispuso de varias rotaciones por el Toluca, pensando en el duelo del miércoles de visita ante el San Diego FC de la MLS, en el partido de ida de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Pese a no contar con varios titulares fundamentales de inicio como el propio Paulinho, el Toluca generó las mejores opciones antes del descanso.

Franco Rosi mandó un remate de cabeza al fondo de la portería en la recta final de la primera mitad; sin embargo, no valió al marcarse una falta del ariete uruguayo para poder hacer el impacto.

El estelar mediocampista Alexis Vega tuvo sus primeros minutos en el campeonato por los Diablos Rojos, luego de superar la lesión en la rodilla derecha que lo afectó desde la campaña pasada.

El atacante escarlata estuvo cerca de estrenarse como goleador durante el tercero de los minutos del descuento, al hacer una jugada de calidad para sacar un disparo que apenas pasó a un lado de la portería.

El último partido en el que Vega tuvo minutos fue en el que entró de cambio durante de vuelta de la final del torneo Apertura 2025 ante Tigres, en el que le tocó marcar el último penal, en la 12va tanda, que le dio el título a los Diablos Rojos.

La jornada concluirá más tarde con el juego Tijuana vs. Santos.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

