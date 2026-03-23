Todo lo que debes saber sobre "BTS: The Return", el nuevo documental de Netflix

Esta imagen publicada por Netflix muestra a los miembros de BTS, de izquierda a derecha: Jin, Suga, Jimin, V, Jung Kook y RM, en una escena del documental "BTS: The Return". (Netflix via AP) AP

Esa es la escena que da inicio a “BTS: The Return”, un nuevo documental de Netflix del director Bao Nguyen (“The Stringer”, “The Greatest Night in Pop”), producido por This Machine (“Martha”, “Karol G”) y HYBE, la empresa surcoreana de entretenimiento detrás de BTS y de innumerables artistas internacionales más.

La película, mayormente en coreano, ofrece una mirada íntima al recorrido de BTS hasta su más reciente álbum, “ARIRANG”, lanzado el viernes. También sigue al grupo de siete integrantes, RM, Jin, Jimin, V, Suga, Jung Kook y j-hope, en un momento en el que aprendían a readaptarse a su vida a toda velocidad, juntos otra vez.

Estos son puntos clave del documental, que se estrena en Netflix el viernes 27 de marzo.

Como los fans de BTS saben bien, “ARIRANG” es el primer lanzamiento de larga duración de la banda desde que los siete miembros completaron el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Todos los hombres surcoreanos físicamente aptos de 18 a 28 años están obligados por ley a realizar entre 18 y 21 meses de servicio militar bajo un sistema de conscripción destinado a disuadir la agresión de Corea del Norte.

En el documental, las menciones al servicio de BTS surgen de inmediato. En el primer minuto, mientras la banda graba su video en vivo en la playa, RM comenta que en el ejército “aprendió a moverse rápido”. Luego aparecen imágenes de los chicos rapándose la cabeza y vistiendo sus uniformes, y poco después, reincorporándose a la banda. En la realidad, estuvieron separados durante varios años. Antes de anunciar su regreso en junio, no se había visto a los siete miembros transmitiendo en vivo juntos desde septiembre de 2022.

Poco después de regresar de su servicio obligatorio, la banda se trasladó a Los Ángeles durante el verano de 2025 para comenzar a trabajar en “ARIRANG”, su quinto álbum de estudio, de 14 canciones, y el primero en casi cuatro años.

Vivieron juntos en la misma casa. Era un espacio reducido y con un calendario apretado: en la película, Jin cuenta que se unió a la banda en Los Ángeles al día siguiente de completar su gira solista de 2025. Por esa razón, se perdió parte de la composición y grabación inicial.

El recorrido también fue accidentado. Como menciona RM en la película, no está garantizado que un grupo de K-pop tenga una vida larga.

Los seguidores del género quizá estén familiarizados con lo que se conoce como la “maldición de los siete años”, cuando un grupo se disuelve, o pierde integrantes, o vencen los contratos, y todo se desmorona. Ese no ha sido el caso de BTS, que sigue siendo considerado ampliamente como una de las bandas más populares del planeta. La pregunta, entonces, para ellos, pasó a ser: ¿hacia dónde va su sonido a partir de aquí?

“Estamos haciendo muchos experimentos, tratando de descubrir qué es lo que nos hace especiales”, afirmó RM. “¿Qué es lo que nos hace BTS?”

También sintieron la presión de entregar un buen álbum, y rápido. “Hemos estado fuera demasiado tiempo”, expresó Jimin en una escena durante una cena. “Ahora que por fin salimos del ejército, no queremos alargar esta pausa”.

Los Ángeles fue un centro creativo

Trabajar en Hollywood y sus alrededores fue una fuente de creatividad para la banda. El documental muestra clips de los chicos en el estudio trabajando con algunos productores reconocibles como Diplo y el compositor surcoreano Pdogg.

También muestra a la banda batallando para encontrar un sencillo principal y sus dinámicas dentro del estudio: Suga tocando la guitarra, serio y aplicado; V tranquilizando a un Jin ansioso; y así sucesivamente.

Luego regresaron a Corea del Sur para terminar y mezclar el álbum.

El álbum realmente empezó a fluir cuando tuvieron una historia

Boyoung Lee, directora creativa ejecutiva de Big Hit Music, le contó a la banda que en 1896 un grupo de coreanos llegó a Estados Unidos para estudiar, donde conocieron a la productora musical y etnóloga Alice C. Fletcher. Juntos, grabaron la primera canción en coreano registrada en Estados Unidos: “Arirang”, la canción folclórica tradicional coreana que se remonta al siglo XV y que inspiró el título del álbum de BTS.

Eso también significó que el álbum era una verdadera celebración de Corea del Sur y de los esfuerzos de BTS por llevar su país y su cultura al mundo. En una escena, Suga menciona cambios necesarios para la canción “Normal”, que, según él, originalmente tenía demasiado inglés y no suficiente coreano. “Para este álbum, la autenticidad importa”, coincidió RM.

Prepararse para su regreso fue abrumador

Algunos miembros manifestaron reservas sobre cómo podrían ser recibidos: ¿qué querían sus fans de ellos, después de tanto tiempo separados? ¿Y en una industria que exige reinventarse? Así que trabajaron tan duro como pudieron, y de maneras sorprendentes: en una escena, V lanza una pelota de béisbol en un estacionamiento —aparentemente para desahogarse. Días después, hace el lanzamiento ceremonial en el estadio de los Dodgers de Los Ángeles. Queda claro que estaba practicando para no decepcionar a sus fans.

Incluso cuando la banda se relaja por la noche en su casa compartida en Los Ángeles, disfrutando panceta de cerdo, soju y cerveza, se les ve hablando de su música, de lo que podría haberse hecho distinto en el estudio, de lo que quizá quieran intentar en el futuro. Es un proceso de 24/7.

“Me pregunto si aquí hemos hecho un buen trabajo”, dice Jung Kook en voz alta.

No estaban seguros de que "Swim" fuera el primer sencillo de "ARIRANG"

Algunos integrantes pensaban que la canción “Swim” quizá tenía una energía demasiado baja para ser el sencillo principal. Pero tampoco estaban seguros de “Dynamite” en 2020, que se convirtió en un enorme éxito internacional. Fue su primer sencillo completamente en inglés y debutó en el número 1 de la lista Hot 100 de Billboard, algo inédito para un acto musical totalmente surcoreano.

Suga parecía ser uno de los primeros en confiar en “Swim”. “¿‘¡Oh!, pueden volver con una canción así?’ Creo que va a estar genial”, les dijo a sus compañeros, imaginando la reacción de los fans.

“Es una canción genial y madura para nosotros”, coincidió RM. “Ya es hora de que transmitamos una vibra más adulta”.

Proyectarse más adultos, y escribir canciones que reflejen el momento de sus vidas, era una prioridad.

“En general, todos hemos envejecido”, señaló Suga. “Intentamos expresar más sobre lo que significa ser adulto”.

FUENTE: AP