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LaMelo Ball, de los Timberwolves de Minnesota, abandona la cancha con ayuda, tras torcerse un tobillo en el encuentro del miércoles 25 de noviembre de 2026 ante el Thunder de Oklahoma City (AP Foto/Nate Billings) AP

Ball salió del partido en los últimos 2:30 minutos después de caer sobre el pie del pívot del Thunder Isaiah Hartenstein mientras peleaban por un rebote. El mal apoyo provocó que el tobillo se torciera.

Minnesota encestó 17 de 39 triples (43,6%) y superó en rebotes a un Thunder diezmado por las bajas, por 40-30. Oklahoma City jugó sin el novato Aday Mara, de 2,21 metros (contusión en una espinilla).

McDaniels acertó 11 de 15 tiros y metió cuatro de cinco desde más allá del arco por los Wolves (14-5), que han ganado sus últimos 12 partidos.

Shai Gilgeous-Alexander anotó 32 puntos y Ajay Mitchell agregó 25 para el Thunder (10-9), que ha perdido seis de nueve en medio de la ausencia de tres titulares por lesiones de larga duración.

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FUENTE: AP