Timberwolves vencen 136-132 a Rockets para cortar racha de 8 triunfos de Houston

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Amen Thompson (1), guardia de los Rockets de Houston, controla el balón contra Anthony Edwards (5), guardia de los Timberwolves de Minnesota, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el viernes 10 de abril de 2026, en Houston. (Foto AP/ Karen Warren) AP

Amen Thompson logró un récord personal de 41 puntos y Kevin Durant añadió 33 por los Rockets, que ya aseguraron un puesto en los playoffs pero aún juegan por la posición de siembra para la postemporada. Los Timberwolves también se encaminan a los playoffs como sextos preclasificados de la Conferencia Oeste.

Minnesota ganaba por 10 con unos cuatro minutos por jugar antes de que Houston respondiera con una racha de 8-2, con cuatro puntos de Alperen Sengun, para recortar la diferencia a 132-128 con alrededor de un minuto por disputarse.

Edwards encestó un triple unos segundos después para ampliar la ventaja a 135-128 y hacer que los aficionados locales se dirigieran en masa hacia las salidas.

Durant, de 37 años, ha anotado 2.026 puntos esta temporada, lo que lo convierte en el jugador de mayor edad en alcanzar los 2.000 en una campaña. Superó a Karl Malone, quien lo logró en la temporada 1999-00 cuando tenía 36. Es la octava temporada de Durant con al menos 2.000 puntos y la primera desde 2023-24.

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FUENTE: AP