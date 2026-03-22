Timberwolves cortan racha de 18 derrotas en Boston al vencer 102-92 a Celtics

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El alero de los Timberwolves de Minnesota, Julius Randle (30), defiende el balón ante el pívot de los Celtics de Boston, Neemias Queta (88), durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el domingo 22 de marzo de 2026, en Boston. (Foto AP/Mark Stockwell) AP

Ayo Dosunmu sumó 17 puntos, ocho rebotes y seis asistencias para Minnesota, y Rudy Gobert capturó 14 rebotes y aportó nueve puntos. La última victoria de los Timberwolves en Boston se remontaba a 2005.

Jaylen Brown lideró a Boston con 29 puntos, Jayson Tatum se sobrepuso a un inicio lento para anotar 16 puntos y añadir 11 rebotes. Derrick White aportó 15 puntos. La derrota cortó la racha de cuatro victorias seguidas de los Celtics y los dejó apenas medio juego por delante de los Knicks de Nueva York en el segundo lugar de la Conferencia Este.

El escolta All-Star de los Timberwolves, Anthony Edwards, quedó fuera por cuarto partido consecutivo debido a una inflamación en la rodilla derecha. El ala-pívot Naz Reid regresó tras ausentarse dos partidos por un esguince en el tobillo derecho y fue ineficaz hasta que anotó ocho de sus 11 puntos durante la racha decisiva de 16-0 de Minnesota a mitad del último cuarto.

Ambos equipos comenzaron fríos desde larga distancia: los Celtics fallaron ocho de sus primeros nueve triples y Minnesota acertó 1 de 7 desde detrás del arco. ___

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FUENTE: AP