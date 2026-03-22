americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Timberwolves cortan racha de 18 derrotas en Boston al vencer 102-92 a Celtics

BOSTON (AP) — Bones Hyland anotó 23 puntos, Jaden McDaniels tuvo 19 y los Timberwolves de Minnesota vencieron a los Celtics 102-92 para poner fin a una racha de 18 derrotas consecutivas en Boston.

El alero de los Timberwolves de Minnesota, Julius Randle (30), defiende el balón ante el pívot de los Celtics de Boston, Neemias Queta (88), durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el domingo 22 de marzo de 2026, en Boston. (Foto AP/Mark Stockwell)
El alero de los Timberwolves de Minnesota, Julius Randle (30), defiende el balón ante el pívot de los Celtics de Boston, Neemias Queta (88), durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el domingo 22 de marzo de 2026, en Boston. (Foto AP/Mark Stockwell) AP

Ayo Dosunmu sumó 17 puntos, ocho rebotes y seis asistencias para Minnesota, y Rudy Gobert capturó 14 rebotes y aportó nueve puntos. La última victoria de los Timberwolves en Boston se remontaba a 2005.

Jaylen Brown lideró a Boston con 29 puntos, Jayson Tatum se sobrepuso a un inicio lento para anotar 16 puntos y añadir 11 rebotes. Derrick White aportó 15 puntos. La derrota cortó la racha de cuatro victorias seguidas de los Celtics y los dejó apenas medio juego por delante de los Knicks de Nueva York en el segundo lugar de la Conferencia Este.

El escolta All-Star de los Timberwolves, Anthony Edwards, quedó fuera por cuarto partido consecutivo debido a una inflamación en la rodilla derecha. El ala-pívot Naz Reid regresó tras ausentarse dos partidos por un esguince en el tobillo derecho y fue ineficaz hasta que anotó ocho de sus 11 puntos durante la racha decisiva de 16-0 de Minnesota a mitad del último cuarto.

Ambos equipos comenzaron fríos desde larga distancia: los Celtics fallaron ocho de sus primeros nueve triples y Minnesota acertó 1 de 7 desde detrás del arco. ___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

Destacados del día

Cuba restablece electricidad en La Habana, pero apagones continúan por déficit energético

Cuba restablece electricidad en La Habana, pero apagones continúan por déficit energético

Cuba afirma que su ejército se prepara ante posible acción militar de EEUU y eleva la tensión

Cuba afirma que su ejército se prepara ante posible acción militar de EEUU y eleva la tensión

Fracasa envío de petróleo ruso a Cuba tras presión de EE.UU. y despliegue en el Caribe

Fracasa envío de petróleo ruso a Cuba tras presión de EE.UU. y despliegue en el Caribe

Cuba sufre segundo apagón total en una semana tras colapso del sistema eléctrico nacional

Cuba sufre segundo apagón total en una semana tras colapso del sistema eléctrico nacional

Cuba rechaza solicitud de EEUU de importar diésel para su embajada en La Habana

Cuba rechaza solicitud de EEUU de importar diésel para su embajada en La Habana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter