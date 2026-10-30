Timberwolves aplastan a Clippers por 127-101; Ball anota 24 en 1ra victoria sin Edwards

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LaMelo Ball, de los Timberwolves de Minnesota, festeja un enceste de Jaden McDaniels, en el partido del viernes 30 de octubre de 2026 ante los Clippers de Los Ángeles (AP Foto/Abbie Parr) AP

Fue la primera victoria de los Wolves desde que perdieron a su estrella Anthony Edwards.

Bones Hyland aportó 19 puntos y ocho asistencias desde la banca por los Timberwolves (4-2), que ofrecieron un vistazo de cómo aún pueden prosperar mientras Edwards se recupera de una cirugía artroscópica de rodilla.

Tras una derrota por 127-125 en tiempo extra en Cleveland el lunes, un nuevo examen a Edwards dejó clara la necesidad del procedimiento, después de que la lesión por desgaste lo limitó a 61 partidos de temporada regular en 2025-26, la menor cantidad en su carrera.

Minnesota lució descoordinado durante la mayor parte del encuentro del miércoles, una derrota por 119-114 ante Golden State. Sin embargo, se reagrupó de la mano de su nueva estrella Ball y la excelencia de McDaniels en ambos lados de la cancha.

Ball encestó tres triples en el cuarto periodo, mientras los Timberwolves aprovechaban una racha de 20-2 para despegarse en el marcador. Cada una de sus cuatro victorias ha sido por más de 20 puntos.

McDaniels terminó con 11 de 15 en tiros de campo, además de siete asistencias y seis rebotes.

El novato de los Clippers Keaton Wagler anotó 12 puntos con 2 de 11 en tiros. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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