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ARCHIVO - El dominicano Luis Gil, de los Yankees, de Nueva York, realiza un pitcheo en el juego del 26 de abril de 2026 ante los Astros de Houston (AP Foto/Kevin M. Cox, archivo) AP

Detroit anunció la firma el viernes, durante una semana ajetreada para el equipo.

Los Tigres previamente incorporaron al lanzador Kevin Gausman, dos veces elegido al Juego de Estrellas, con un contrato de un año y 25 millones de dólares. Cerraron además un acuerdo de seis años y 46,5 millones de dólares con el derecho Troy Melton, y alcanzaron un convenio con el infielder Ha-Seong Kim por un año y 5 millones con hasta 1 millón en bonificaciones.

Detroit espera que Gil, de 28 años, se recupere tras temporadas frenadas por lesiones y vuelva a mostrar el nivel que tuvo en 2024, cuando fue el Novato del Año de la Liga Americana con los Yankees de Nueva York.

El derecho tuvo una marca de 15-7 y una efectividad de 3,50 en 29 aperturas hace dos temporadas. En los dos años anteriores registró 5-3 en 20 juegos, incluidos 15 como abridor, debido a una distensión en el dorsal ancho y a una inflamación de hombro.

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FUENTE: AP