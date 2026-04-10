Tigres vencen y Jansen logra salvamento 478 para convertirse en el 3ro en la historia de MLB

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Kenley Jansen, lanzador de los Tigres de Detroit, reacciona al último out contra los Marlins de Miami durante la novena entrada de un juego de béisbol el viernes 10 de abril de 2026, en Detroit. (Foto AP/Paul Sancya) AP

Jansen ponchó a uno y quedó empatado con el miembro del Salón de la Fama Lee Smith (1980–97) en la lista de salvamentos. El el segundo salvamento de la temporada del derecho de 38 años.

Báez conectó una línea al jardín izquierdo que pegó en la parte superior de la barda y se fue para poner el marcador 2-0 en la quinta, su segundo jonrón de la campaña.

El venezolano Keider Montero (1-1), de Detroit, ponchó a siete y permitió dos hits y una base por bolas en seis entradas.

Los Tigres llegaban tras haber perdido nueve de sus últimos 11 juegos desde que abrieron la temporada con un par de victorias en San Diego.

Miami, que llegaba con 12 hits en juegos consecutivos, tuvo que esperar hasta la octava entrada para poner al primer bateador en base.

El abridor de Miami, Chris Paddack (0-2), permitió siete hits y dos carreras limpias en seis entradas.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP