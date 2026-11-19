Gorkys Hernández encabezó la ofensiva con tres imparables, incluido un jonrón de dos carreras en la sexta entrada, y tres remolcadas, mientras que Keyber Rodríguez conectó tres hits, entre ellos un doble y un triple. Impulsó dos anotaciones y cruzó el plato en otras dos ocasiones.

Los Bravos llegaron a tener ventaja de 5-1 después de cuatro entradas, pero Aragua descontó en la quinta y empató 5-5 con el cuadrangular de Hernández en la sexta. Los Tigres tomaron el control con dos carreras en la séptima y agregaron otra en la octava para asegurar el triunfo.

René Pinto aportó una remolcada y Lorenzo Cedrola produjo otra, además de conectar dos imparables. Christian Mejías se acreditó la victoria con una entrada sin permitir carrera y Luis Pacheco consiguió su sexto salvamento.

En Barquisimeto, Luisangel Acuña conectó un sencillo al jardín central en la décima entrada para impulsar a Rafael Ortega con la carrera que dio a los Cardenales de Lara una victoria de 4-3 sobre los Caribes de Anzoátegui, despojados del primer puesto del circuito.

Jesús Bastidas encabezó la ofensiva de los ganadores al batear de 3-3, incluido un cuadrangular solitario en el quinto episodio, con dos carreras producidas y dos anotadas. Ildemaro Vargas y Acuña aportaron dos imparables cada uno, mientras que Hernán Pérez disparó su séptimo jonrón de la temporada por los Caribes.

En Maracaibo, Andrés Chaparro conectó un cuadrangular solitario en la octava entrada para romper el empate y dar a las Águilas del Zulia una victoria de 2-1 sobre los Tiburones de La Guaira. Chaparro anotó las dos carreras de su equipo, mientras que Justyn-Henry Malloy produjo la primera con un sencillo en el sexto episodio.

Yonathan Perlaza y Jaison Chourio aportaron dos imparables cada uno, y Silvino Bracho resolvió la novena entrada para conseguir su cuarto salvamento.

Rivera impulsa 3 en triunfo de Indios sobre Cangrejeros

Emmanuel Rivera conectó dos sencillos productores y remolcó tres carreras para ayudar en el triunfo de los Indios de Mayagüez por 5-2 sobre los Cangrejeros de Santurce, en el único encuentro de la jornada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente de Puerto Rico.

Matthew Lugo abrió la cuenta con un doble productor en la primera entrada y anotó gracias al primer sencillo remolcador de Rivera.

Abraham Toro impulsó otra anotación con un imparable en el cuarto episodio, antes de que Rivera coronara la ofensiva con un sencillo productor de dos anotaciones en la quinta entrada.

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FUENTE: AP