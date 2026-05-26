Thunder vence a Spurs 127-114 y queda a un triunfo de las Finales de la NBA

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Shai Gilgeous-Alexander, del Thunder de Oklahoma City, dispara frente a Victor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio, en el quinto partido de las finales de la Conferencia Oeste, el martes 26 de mayo de 2026 (AP Foto/Julio Cortez) AP

Jared McCain — convocado ante las ausencias de Jalen Williams y Ajay Mitchell — anotó 20 unidades en su primer duelo como titular en playoffs con el Thunder, vigente campeón de la NBA, que lidera las finales de la Conferencia Oeste por 3-2.

Chet Holmgren sumó 16 puntos y 11 rebotes por el Thunder, mientras que Isaiah Hartenstein tuvo una noche de 12 puntos y 15 rebotes en Oklahoma City.

Stephon Castle anotó 24 puntos para San Antonio, que recibió contribuciones de 22 puntos de Julian Champagnie y 20 de Victor Wembanyama — limitado a 4 de 15 en tiros de campo.

Keldon Johnson anotó 15 desde la banca para San Antonio, que falló 29 de sus 41 intentos de triples.

El sexto partido está programado para el jueves en San Antonio. Si hay un séptimo, será de vuelta en Oklahoma City el sábado — y mientras esta serie llega a su fin, los Knicks de Nueva York esperan ya a su rival.

Los Knicks jugarán contra el ganador de la serie Thunder-Spurs en el primer partido de las Finales de la NBA el 3 de junio. Esa serie comienza en la ciudad de la Conferencia Oeste.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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