Thunder se prepara para su mayor escenario: semifinales del Oeste ante LeBron y Lakers

LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, observa el tablero durante la segunda mitad del quinto juego de la serie de primera ronda de los playoffs del baloncesto de la NBA contra los Rockets de Houston, el miércoles 29 de abril de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Desde el ángulo de la visibilidad, el Thunder se prepara para quizá su escenario más grande hasta ahora: una serie de semifinales de la Conferencia Oeste contra LeBron James y los Lakers de Los Ángeles.

El Thunder sabe lo que los Lakers significan para el deporte. La franquicia ha ganado 17 campeonatos y se ha mantenido vigente durante generaciones. Enfrentar a un rival tan respetado le dará a Oklahoma City un foco de atención poco habitual.

También saben lo que aporta James, el máximo anotador histórico de la NBA. La mayoría creció viendo a James ganar cuatro campeonatos y llegar a las Finales con regularidad.

“Jugar contra un grande de todos los tiempos como ese, te motiva para esos partidos, sin importar cuándo sean”, comentó Shai Gilgeous-Alexander, el MVP vigente.

Sin embargo, el respeto de Oklahoma City por la franquicia de los Lakers o por su estrella no afectará lo que ocurra en la duela. Y pese al brillo y el glamour asociados a Los Ángeles y a James, el Thunder, primer preclasificado, es el claro favorito en una serie que comienza el martes en Oklahoma City.

“Creo que lo hermoso de esta liga es que tiene mucha historia. Pero al final del día, ya sea que estén usando morado o rosa ahí afuera, eso no va a afectar cómo necesitamos jugar y cómo debemos encararlo”, señaló Chet Holmgren, All-Star.

Aunque Oklahoma City consiguió el primer puesto del Oeste tres años seguidos, algunos aficionados ocasionales verán por primera vez al Thunder simplemente por el nombre y el poder estelar de los Lakers.

Los Lakers saben que el pequeño mercado de Oklahoma City tiene talento de primer nivel. El Thunder ganó los cuatro enfrentamientos de temporada regular este año por un promedio de 29 puntos.

“Es uno de los mejores equipos de la historia de la NBA. Esa es la realidad. Lo son. Son así de buenos. Creo que nuestros muchachos reconocen eso y lo respetan, y sabemos qué tipo de tarea tenemos por delante”, afirmó el entrenador de los Lakers, JJ Redick.

El especialista defensivo de los Lakers Marcus Smart calificó a Gilgeous-Alexander como “el desafío defensivo número 1 en la NBA en este momento”.

“Va a ser un desafío no solo para mí, sino para todos en este equipo, mantenernos fuera de problemas de faltas, evitar que vaya a la línea lo más posible y luego simplemente seguir frenándolo. Es difícil, pero se puede”, añadió Smart.

Estatus de Doncic

La estrella de los Lakers, Luka Doncic, se lesionó el isquiotibial izquierdo en Oklahoma City hace aproximadamente un mes y no ha jugado desde entonces. El campeón anotador de la liga promedió 33,5 puntos, 7,7 rebotes y 8,3 asistencias en la temporada regular.

Redick no ha dicho si o cuándo Doncic podría regresar de una lesión que a veces requiere dos meses de recuperación. Doncic lanzó triples con sus compañeros el lunes mientras cerraban un entrenamiento antes de su vuelo a Oklahoma City.

Sigue siendo el rey

A los 41 años, James todavía tiene energía. En el sexto juego contra Houston, anotó 28 puntos, capturó siete rebotes y repartió ocho asistencias para ayudar a los Lakers a asegurar la serie.

“Me acerqué a él y fue como: estás loco. O sea, lo que estás haciendo no es... no es normal, especialmente a la edad que sea. Ha estado en la liga 23 años. La manera en que impone un partido, la manera en que puede controlar un partido... es impresionante”, relató el escolta de Los Ángeles, Austin Reaves.

Historial de playoffs

Este es el tercer enfrentamiento de postemporada entre los equipos.

El Thunder anunció su llegada en 2010 cuando llevó a los Lakers, campeones defensores, a seis partidos en la primera ronda. El joven trío de Kevin Durant, Russell Westbrook y James Harden hizo trabajar a Kobe Bryant y Pau Gasol antes de que los Lakers ganaran la serie y, eventualmente, el último campeonato de Bryant.

En 2012, el Thunder, todavía con Durant, Westbrook y Harden, pasó por encima de los Lakers 4-1 en las semifinales del Oeste. El Thunder finalmente perdió ante el Heat de Miami de James en las Finales.

¿Williams o Mitchell?

Jalen Williams, de Oklahoma City, All-Star en 2025, se perdió la mayor parte de la serie de primera ronda contra Phoenix por una lesión en el isquiotibial izquierdo. El entrenador del Thunder, Mark Daigneault, no declaró que estuviera listo para volver; el lunes se limitó a decir que Williams está progresando.

En los últimos dos partidos de la serie contra Phoenix, Ajay Mitchell pasó a la alineación titular en lugar de Williams. El escolta de segundo año acertó 5 de 20 tiros de campo en el Juego 3, pero encestó 7 de 16 y anotó 22 puntos en el Juego 4.

La recuperación de Reaves

Reaves estuvo limitado en la primera ronda por una distensión en un músculo oblicuo. Jugó los dos últimos partidos contra Houston y promedió 18,5 puntos. En su regreso como suplente en el quinto juego, acertó cuatro de 16, pero convirtió 12 de 13 tiros libres y anotó 22 puntos. Encestó siete de 14 tiros de campo en el sexto juego y anotó 15 puntos.

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El redactor deportivo de AP Greg Beacham en Los Ángeles contribuyó a este informe.

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FUENTE: AP